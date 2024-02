Biden si robil žarty zo svojho mentálneho stavu: Tak na toto si ešte pamätám

Prezident USA Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

Po jeho nedávnej nahnevanej reakcii na pochybnosti o jeho duševnej kondícii sa teraz americký prezident Joe Biden pokúsil riešiť tento problém vtipným spôsobom. Počas prejavu vo Washingtone o investíciách a infraštruktúre sa 81-ročný muž pokúsil zavtipkovať o tom, čo je pre neho politicky vážna vec. "Viem, že na to nevyzerám, ale už som tu nejaký čas," povedal demokrat a pokračoval: "Na to si ešte pamätám." Publikum odpovedalo smiechom a potleskom.

archívne video

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Minulý štvrtok vyvolalo zverejnenie investigatívnej správy o afére okolo Bidenovho uchovávania tajných dokumentov veľký rozruch, pretože demokrat bol v správe vykreslený ako dobromyseľný starý muž – okrem iného ako „starší muž s dobrými úmyslami so slabou pamäťou“, ktorého schopnosť zapamätať si niečo je „výrazne obmedzená“.

Biden sa vo štvrtok krátko po zverejnení správy objavil pred novinármi viditeľne rozrušený a tvrdil, že jeho pamäť je úplne v poriadku. "Myslím tým, že som starší muž a viem, čo do pekla robím," povedal tam okrem iného Biden. Počas svojho nahnevaného vystúpenia sa okamžite dopustil ďalšej zahanbujúcej chyby, a to keď urobil z egyptského prezidenta Abdela Fattaha al-Sisiho hlavu Mexika. Za to si okamžite vyslúžil výsmech a nové politické útoky zo strany Republikánov.

🇺🇸 En plein discours, Joe Biden confond Emmanuel Macron avec "Mitterrand d'Allemagne" pic.twitter.com/y1Zj04HmvX — BFMTV (@BFMTV) February 6, 2024

Biden je najstarším prezidentom USA vôbec a chce sa uchádzať o druhé funkčné obdobie v nadchádzajúcich voľbách v novembri. Jeho vysoký vek je vo všeobecnosti najväčším problémom jeho predvolebnej kampane, pretože pravidelne robí prešľapy a malé faux pas, ktoré z neho robia politický terč. Explozívny dopad na predvolebnú kampaň má najmä fakt, že špeciálny vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti v oficiálnej správe vyjadril pochybnosti o duševnom stave prezidenta.