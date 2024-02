Holandsko musí prestať dodávať komponenty pre stíhačky F-35 Izraelu: Rozhodol o tom súd

Holandský premiér Mark Rutte (Zdroj: SITA/AP Photo/Franc Zhurda, File)

Verdikt odvolacieho súdu sa týka dielov, ktoré sú vo vlastníctve USA, uschovávané v sklade na území Holandska a následne prepravované viacerým zahraničným partnerom vrátane Izraela na základe platných zmlúv o vývoze.

"Súd nariaďuje štátu, aby do siedmich dní od doručenia tohto rozsudku zastavil akýkoľvek skutočný vývoz a tranzit komponentov pre F-35 s konečným cieľom v Izraeli," píše sa v rozhodnutí súdu. Ľudskoprávne organizácie, ktoré sa voči predošlému verdiktu súdu nižšej inštancie z januára odvolali, argumentovali, že Holandsko exportom týchto dielov prispieva k hrubému porušovaniu humanitárneho práva vo vojenskom konflikte v palestínskom Pásme Gazy.

Okresný súd v Haagu ešte v decembri uviedol, že dodávanie dielov je predovšetkým politické rozhodnutie holandskej vlády, do ktorého by sudcovia nemali zasahovať. Nejasnosti vyvolala predovšetkým otázka, či vôbec majú úrady právomoc zasahovať do dodávok, ktoré sú súčasťou operácie riadenej USA s cieľom poskytovať komponenty pre stíhačky F-35 všetkým partnerom Washingtonu.

Holandskí vládni právnici tiež tvrdili, že ak Haag prestane dodávať súčiastky uschovávané v holandskom sklade, Izrael si ich jednoducho zaobstará z iného zdroja. Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1 200 ľudí, zväčša civilistov. Palestínske komandá tiež uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých 132 naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy. Izrael predpokladá, že 29 rukojemníkov medzičasom zahynulo.

Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac ako 28 300 obetí. Odborníci na medzinárodné právo pre agentúru AFP uviedli, že obe strany konfliktu v palestínskej enkláve pravdepodobne porušujú ľudské práva.

Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Haagu v januári Izraelu nariadil prijať okamžité opatrenia, ktoré umožnia prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a riešenie nepriaznivých životných podmienok Palestínčanov. Izrael musí tiež podniknúť opatrenia, ktorými zabráni a potrestá priame podnecovanie na páchanie genocídy vo vojne v Pásme Gazy.