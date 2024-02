Putinova armáda unáša ukrajinské deti! Svedectvo Veroniky (12) trhá srdce: Hovorili mi, že v Rusku už ostanem navždy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CHARKOV – Vojna na Ukrajine si vyberá krutú daň aj pre ukrajinské deti. Rusom totiž nestačí obsadiť suverénne územie. Ich cieľom je aj prevýchova detí Ukrajincov. Vojaci doslova v niektorých prípadoch zoberú deti od rodičov a premiestnia ich do ruských škôl. Niečo podobné si prežila aj mladá Veronika, ktorá strávila v ruskom pekle viac ako rok.

archívne video

Fico na summite EÚ o dohode o finančnej pomoci Ukrajine (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Veronika Vlasenková (12) bola jedna z mnohých dievčat a chlapcov, ktorých vojaci unášali do Ruska v rámci programu "prevýchovy ukrajinských detí". Ako sa vyjadrila pre The Guardian, štrnásť mesiacov navštevovala školu v Rusku, kde bol každý deň pre ňu peklom. "Učitelia aj spolužiaci v triede mi opakovane hovorili, že Rusko už nikdy neopustím, že Ukrajina neexistuje ani nikdy neexistovala a že všetci sme Rusi. Občas ma dokonca aj zbili za to, že mám proukrajinské názory," povedala.

Príbeh Veroniky

Veronika vyrastala v dedine v Charkovskej oblasti blízko hraníc. S tetou opustili Ukrajinu dva týždne po tom, ako Rusko spustilo inváziu. Chceli sa vyhnúť vojenským stretom. Putinova armáda prechádzala totiž priamo cez ich dedinu. Skončili v jednom z utečeneckých táborov. Veronika bola spočiatku šťastná, že sa im podarilo dostať do Ruska. Po dlhom čase sa mohla konečne umyť, najesť teplého jedla a zaspať bez zvukov streľby a výbuchov.

(Zdroj: Getty Images)

Po čase ju však od tety odlúčili a Veronika skončila v detskom domove v Lipecku. Jej matka slúžila v ukrajinskej armáde. Nemohla ju ísť do Ruska hľadať, pretože jej hrozilo zatknutie miestnymi úradmi. "Bola som v neznámom prostredí a úplne sama. Hovorili mi hrozné veci," povedala Veronika s tým, že po čase jej dokonca začali vypadávať vlasy.

Napokon ju našla stará mama, ktorá ju hľadala aj v Poľsku a pobaltských štátoch. Vnučku priviedla späť k mame na Ukrajinu. "Teraz, keď viem, ako tam žijú, chcem pomôcť všetkým ukrajinským deťom, aby sa vrátili domov," povedala Veronika.

Výzva prvej dámy Ukrajiny

Rusko používa rôzne metódy na privádzanie ukrajinských detí, pričom často uvádza potrebu ich premiestnenia z nebezpečných oblastí konfliktu. V niektorých prípadoch presunuli celé sirotince či detské domovy do oblastí kontrolovaných Ruskom. Ruské úrady tvrdili, že ukrajinské deti, ktorých rodičia alebo opatrovníci cestujú do Ruska, si ich môžu vziať domov. Nie každé dieťa je ale schopné kontaktovať svoju rodinu. Navyše vo veľa prípadoch sa mladším deťom zmenilo meno predtým, ako si ich adoptovali ruskí rodičia.

Olena Zelenská (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

"Rusko im hovorí, že nie sú žiadaní, že ich nikto nehľadá, mení ich mená a snaží sa im vydávať ruské pasy," povedala Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta počas oficiálnej návštevy Lotyšska. Prvá dáma Ukrajiny vyzvala spojencov Ukrajiny a neutrálnych krajín, aby pracovali ako sprostredkovatelia a pomohli tak priviesť ukrajinské deti domov. Uviedla prípad jedného dieťaťa, ktoré bolo vrátené po úsilí agentúry OSN Unicef a Katar. "Žiadam dospelých občanov, aby využili svoju silu a zdroje na záchranu detí, Nič dôležitejšie neexistuje," povedala.

Zatykač na Putina

Veronika bola jedným z takmer 20-tisíc detí, ktoré ukrajinské úrady za posledné dva roky zdokumentovali ako odvezené z Ukrajiny do Ruska. Skutočný počet je pravdepodobne 10-krát vyšší. Ruskí predstavitelia sa dokonca chválili presťahovaním 700-tisíc ukrajinských detí do Ruska. Z 19 500 prípadov, ku ktorým majú ukrajinské úrady mená a údaje, sa zatiaľ podarilo vrátiť na Ukrajinu len asi 400.

(Zdroj: Getty Images)

Tvrdenia Ruska o presídľovaní detí sú jedným z dôvodov, prečo sa táto otázka stala základom zatykača, ktorý minulý rok vydal medzinárodný trestný súd na Vladimira Putina a na ruskú komisárku pre deti Mariu Ľvovú-Belovú. V zatykači sa uvádza, že Rusko konalo s "úmyslom natrvalo odstrániť" deti z Ukrajiny. To sa považuje za vojnový zločin.