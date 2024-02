Svet vstupuje do doby chaosu, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres

António Guterres (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že svet vstupuje do doby chaosu a Bezpečnostná rada (BR OSN), v ktorej vládne hlboký rozkol, nedokáže riešiť kritické problémy, akým je napríklad vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

"Náš svet vstupuje do doby chaosu... nebezpečnej a nepredvídateľnej slobody a úplnej beztrestnosti," vyhlásil Guterres v prejave na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) s tým, že bezpečnostná rada sa ocitla na mŕtvom pre geopolitické spory. "Nie je to prvýkrát, čo je Rada rozdelená, no ide o najhorší prípad. Súčasné problémy sú hlbšie a nebezpečnejšie," uviedol ďalej a vyzval na zmeny v BR OSN aj v medzinárodnom finančnom systéme. Septembrový Summit budúcnosti (Summit of the Future), ktorý sa uskutoční v New Yorku na okraji zasadnutia VZ OSN, označil za kľúčový v súvislosti s riešením týchto problémov.

Vyjadril sa aj o vojne medzi Izraelom a Hamasom

Dodal, že na rozdiel od obdobia počas studenej vojny, v dnešnom multipolárnom svete chýbajú dobre zavedené mechanizmy, ktoré by pomáhali riadiť vzťahy medzi veľmocami. V súvislosti s vojnou medzi Izraelom a Hamasom uviedol, že pokiaľ bude Izrael naďalej prenikať do mesta Rafah, "exponenciálne to zhorší situáciu, ktorá je už teraz nočnou morou s nevýslovnými regionálnymi dôsledkami". "Je čas na okamžité humanitárne prímerie a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov," vyhlásil Guterres.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 opäť vyzval na vytvorenie "mimoriadnej platformy na zlepšenie medzinárodnej reakcie na komplexné globálne šoky". Klimatickú krízu označil za "určujúcu výzvu našej doby" a vyzval ľudstvo, aby "uzavrelo mier s planétou". "Ľudstvo vedie vojnu, ktorú môžeme len prehrať: vojnu s prírodou. Je to šialený boj," dodal Guterres.