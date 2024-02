MIMORIADNY ONLINE Izraelská armáda ostreľovala oblasť Rafáhu, zomrelo pri tom asi 14 ľudí

Izraelská armáda operuje na hraniciach Izraela s pásmom Gazy (Zdroj: TASR/Fatima Shbair)

Naživo z Gazy

Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze:

Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

ONLINE

Načítať nové správy

13:30 Izraelská armáda dnes opäť ostreľovala oblasť Rafáhu na juhu Pásma Gazy, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na svojho reportéra v meste Rafáh. Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamásom podľa agentúry Reuters uviedlo, že izraelský raketový útok na dom v Rafáhu zabil 14 ľudí. Už v predchádzajúcich týždňoch sa objavovali informácie o občasnom ostreľovaní tejto oblasti, do ktorej pred bojom ušiel vyše milióna Palestínčanov. Tento týždeň ale izraelský minister obrany Joav Galant uviedol, že armáda sa teraz zameria na Rafáh.

9:42 Spojené arabské emiráty vyčlenili 5 miliónov dolárov na podporu úsilia hlavnej koordinátorky OSN pre palestínsku agentúru OSN pre utečencov (UNRWA) Sigrid Kaagovej o rekonštrukciu pásma Gazy.

8:53 Nepriame rokovania Izraela s palestínskym hnutím Hamas, ktorých ďalšie kolo sa začalo vo štvrtok v Káhire, komplikuje spor medzi exilovým politickým vedením Hamasu a jeho šéfom v Pásme Gazy. Informoval o tom v piatok večer denník The Wall Street Journal (WSJ). Podľa neho by šéf Hamasu v Gaze Jahjá Sinvár už súhlasil s dočasným prímerím, ale líder politického krídla Hamasu Ismáíl Haníja sa snaží o väčšie ústupky zo strany Izraela a o dohodu o trvalom prímerí.

6:53 Muža zastrelili v osade Yarka na severe pri trestnej činnosti.

6:17 Skupina aktivistov bude v Ženeve v areáli OSN a Medzinárodného výboru Červeného kríža držať 136-hodinovú hladovku ako prejav solidarity s rukojemníkmi unesenými Hamasom 7. októbra.

Izraelské plány zaútočiť na Rafah sú neospravedlniteľné

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková apelovala na Izrael, aby vynechal najjužnejšiu oblasť Pásma Gazy zo svojej vojenskej ofenzívy. Informovala o tom agentúra DPA. "Zasiahnuť Rafah, najľudnatejšie miesto, tak ako to oznámil izraelský minister obrany, by jednoducho nebolo ospravedlniteľné," Baerbocková vyhlásila v sobotu. "Väčšina obetí sú ženy a deti. Predstavte si, že by to boli naše deti," dodala.

Izraelský internetový spravodajský portál the Times of Israel informoval s odvolaním sa na vyhlásenie izraelského ministra obrany Yoava Galanta, že izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas aj do oblasti mesta Rafah na hraniciach s Egyptom, kde sa v dôsledku vojny sústredilo viac ako milión utečencov.

Nemecká ministerka to považuje za vysoko znepokojujúce. "Spolu s našimi americkými partnermi sa snažím izraelskej vláde už nejaký čas vysvetliť, že ľudia v Pásme Gazy nemajú kam zmiznúť z povrchu zeme," povedala. V Rafahu sa momentálne nachádza viac ako 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje viac než polovicu celej populácie Pásma Gazy.

Blinken znova navštívi Blízky východ, bude presadzovať dohodu

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu znovu odcestuje na Blízky východ a bude tam presadzovať návrh na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy výmenou za prestávku v izraelskej ofenzíve. V piatok to oznámil rezort americkej diplomacie. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Blinken počas svojej piatej krízovej cesty na Blízky východ navštívi Katar a Egypt - sprostredkovateľov tohto návrhu, ako aj Izrael, palestínsku enklávu Západný breh Jordánu a Saudskú Arábiu. Minister Blinken "bude pokračovať v diplomatickom úsilí o dosiahnutie dohody, ktorá zaistí prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov a obsahuje aj humanitárnu prestávku. Tá umožní udržateľné, zvýšené dodávky humanitárnej pomoci civilistom v Pásme Gazy", povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

Predstavitelia Kataru, Egypta, Izraela a USA sa stretli v nedeľu 28. januára v Paríži, kde diskutovali o návrhu, na základe ktorého by boli prepustení rukojemníci zajatí palestínskym militantným hnutím Hamas počas jeho bezprecedentného útoku na Izrael 7. októbra. Katar tento návrh už predložil Hamasu a následne vyjadril nádej na príchod "dobrých správ". Hamas, ktorý vládne v Pásme Gazy, má úrad aj v katarskej metropole Dauha. Blinken v pondelok po stretnutí s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním vo Washingtone vyhlásil, že je "reálna nádej" na úspech "tohto dobrého, silného návrhu".

Militanti Hamasu zabili pri masívnom útoku na Izrael 7. októbra približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov, vypočítala AFP na základe oficiálnych údajov. Títo militanti vtedy zajali aj okolo 250 rukojemníkov a Izrael uvádza, že 132 z nich je stále v Pásme Gazy, pričom najmenej 27 už údajne nežije. Izrael spustil po útoku Hamasu ničivú vzdušnú a pozemnú vojenskú operáciu v Pásme Gazy, počas ktorej tam bolo zabitých najmenej 27.131 ľudí, tiež väčšinou civilistov. Tvrdí to ministerstvo zdravotníctva v Gaze riadené Hamasom.