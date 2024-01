Nepoučiteľní a nezodpovední čínski vedci: Experimentujú s novým smrtiacim koronavírusom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING - Dokumenty dokazujú, že Čína koronavírus rozpoznala už koncom roka 2019 – ešte pred vypuknutím globálnej pandémie. Čínski vedci teraz potvrdzujú, že experimentujú s novým smrteľným koronavírusom, ktorý by mohol ohroziť ľudí. Nepoučili sa z Wu-chanu?

Čínska výskumníčka izolovala a opísala Covid-19 najmenej dva týždne predtým, ako Peking priznal existenciu vírusu.

archívne video

Situácia v čínskych nemocniciach počas covidu-19 (Zdroj: Twitter/Inconvenient Truths by Jennifer Zeng)

Teraz zverejnené dokumenty ukazujú, že čínska virologička Lili Ren z Inštitútu biológie patogénov v Pekingu nahrala takmer celú sekvenciu štruktúry koronavírusu do databázy prevádzkovanej vládou USA 28. decembra 2019. Potvrdzujú to dokumenty amerického ministerstva zdravotníctva, o ktorých informoval Wall Street Journal.

Následná pandémia Covid-19 by si celosvetovo vyžiadala viac ako tri milióny životov. Blokády zastavili celé ekonomiky a globálne cestovanie a obchod.

Čína už koronavírus uznala na konci roka 2019

Podľa teraz zverejnených dokumentov Peking prvýkrát priznal existenciu vírusu 11. januára 2020. V ten deň o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), uvádzajú dokumenty. V tomto bode sa nový koronavírus už šíril po celom svete. Na stretnutí 3. januára Čína o víruse mlčala.

„Dodatočné dva týždne sa mohli ukázať ako kľúčové,“ píšu americké noviny s odvolaním sa na odborníkov, „aby sa pomohlo medzinárodnej lekárskej komunite zistiť, ako sa Covid-19 šíri, vyvinúť opatrenia lekárskej ochrany a nakoniec sa s tým vysporiadať, aby sa mohla začať vyvíjať vakcína".

Ťažké a smrteľné ochorenia dýchacích ciest u ľudí

Dr. Ren už v čínskom lekárskom časopise v máji 2020 opísala, ako boli odobraté vzorky piatim pacientom v nemocnici vo Wu-chane v Číne medzi 18. a 29. decembrom 2019. Sekvenovanie potvrdilo nový koronavírus „spôsobujúci vážne až smrteľné ochorenia dýchacích ciest u ľudí“.

Nové informácie neobjasňujú, či Covid preskočil z infikovaného zvieraťa na človeka alebo či ušiel počas experimentov v laboratóriu vo Wu-chane. Ale v novej štúdii podobnej tej, ktorá vyšla pred piatimi rokmi vo Wu-chane, čínski vedci vykonávajú experimenty s mutovaným kmeňom koronavírusu. U myší je mutácia 100 percent smrteľná.

Smrtiaci vírus – známy ako GX_P2V – napáda mozgy myší, ktoré boli geneticky upravené tak, aby mali genetickú výbavu podobnú ľuďom. Potvrdzuje to štúdia zverejnená minulý týždeň v Pekingu.

Čínski vedci nevedia prestať

Autori hovoria o riziku, že by sa GX_P2V mohol „preniesť na ľudí“. Smrtiaci vírus je zmutovanou verziou bratranca koronavírusu, ktorý bol údajne objavený u malajských pangolínov v roku 2017.

Všetky myši infikované vírusom zomreli bolestivou smrťou v priebehu iba ôsmich dní - miera úmrtnosti bola podľa vedcov "prekvapivo" rýchla.

Čínski virológovia pracujú na novom koronavíruse, ktorý vedie k istej smrti u myší s génmi podobnými ľudským. Odborníci na celom svete sa obávajú, že čínskym laboratóriám chýbajú primerané bezpečnostné opatrenia.

(Zdroj: Getty Images)

Nepoučili sa z pandémie?

Toto nie je zodpovedná veda, cituje New York Post Francoisa Ballouxa, riaditeľa Inštitútu genetiky na University College London a profesora výpočtovej biológie. "Nevidím nič nejasné, čo by sa dalo naučiť z násilného infikovania zvláštneho plemena humanizovaných myší náhodným vírusom," povedal Balloux. "Naopak, vedel som si predstaviť, čo by sa mohlo pokaziť."

Richard Ebright, chemik na Rutgers University v New Brunswicku, sa sťažuje na X, že štúdia neposkytuje informácie o bezpečnostných opatreniach proti potenciálnym pandemickým patogénom.

Aj čínski autori štúdie zdôrazňujú vysokú rizikovosť ich práce. Zdôrazňujú „riziko prenesenia z GX_P2V na ľudí“.

V ich prvej výskumnej správe nie sú žiadne informácie ani o minimálnych bezpečnostných opatreniach.

Skutočnosť, že takýto výskum vôbec prebieha a je publikovaný ako obyčajný výskum, ukazuje, že Čína sa zrejme z pandémie nepoučila.