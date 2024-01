Unikol tajný dokument: Nemecko sa obáva útoku Ruska, armáda sa pripravuje na vojnu

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

BERLÍN - Nemecké ministerstvo obrany v dokumente analyzuje možnú „cestu ku konfliktu“ s Ruskom. Vyplýva to z tajného dokumentu.

Zatiaľ čo Ukrajina mieri na summit na vysokej úrovni o svojom mierovom pláne, ruský prezident Vladimir Putin má zrejme iné úmysly: Ako vidno z tréningového plánu nemeckého ministerstva obrany, šéf Kremľa by mohol pripravovať hybridný útok na NATO už budúcu zimu. Informuje o tom denník Bild.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 690 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V tajnej správe nemecké ministerstvo obrany podrobne načrtlo možnú „cestu ku konfliktu“ medzi Ruskom a západnou obrannou alianciou. Ruské aj západné akcie sú opísané mesiac po mesiaci. Bundeswehr okrem iného očakáva mobilizáciu státisícov vojakov NATO a bezprostredné vypuknutie vojny v lete 2025, uvádza Bild.

Veľké ruské manévre začínajú v septembri

Rusko chce čoskoro do armády povolať ďalších 200-tisíc mužov, aby na jar začali novú ofenzívu proti Ukrajine. V letných mesiacoch by Rusko začalo čoraz otvorenejšie útočiť na Západ – vrátane vážnych kybernetických útokov.

Rozsiahle cvičenie „Zapad 2024“ sa má začať v septembri s 50 000 vojakmi v západnom Rusku a Bielorusku. Na konci roka by mohlo dôjsť k ruskej invázii do oblastí východnej Ukrajiny, po ktorej by NATO presunulo okolo 300 000 vojakov na východné krídlo Ukrajiny v takzvaný „deň X“ v lete 2025.

Zvažujú sa rôzne scenáre

Ministerstvo obrany informáciu nechcelo komentovať. Povedalo len toľko: „V zásade vám môžem povedať, že zvažujeme rôzne scenáre – aj keď sú extrémne nepravdepodobné – sú súčasťou každodenných vojenských záležitostí, najmä pri výcviku,“ povedal pre Bild hovorca ministerstva.

Švédski bezpečnostní experti len minulý týždeň varovali pred nebezpečenstvom vojny s Ruskom. "Mnohí to už povedali predo mnou, ale dovoľte mi povedať to na základe môjho úradu: Vo Švédsku môže byť vojna," povedal Carl-Oskar Bohlin, švédsky minister civilnej ochrany. Každý sa musí pripraviť na „najhorší prípad“, ako je vojna s Ruskom, kým nebude príliš neskoro, povedal Bohlin.