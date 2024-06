Hľadala jedlo v odpadkoch, ochrankár ju tam zamkol: Okoloidúci z nej vykreslili obeť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Supermarket predajnej siete Biedronka v poľskom meste Gdansk na ul. Piecewska riešil v sobotu šiesteho januára veľmi kuriózny prípad, do ktorého bol zapletený jeden zo zamestnancov. Staršia žena (79), očividne bez peňazí, začala hľadať v odpadkoch zvyšky jedla. Informuje o tom Polsatnews. Keď si to všimla ochranka, zamkla ju tam. Tuláčke pomohli okoloidúci, na ktorých naliehanie napokon ochranka ženu vyslobodila.

Počuli krik a nárek

Svedkovia udalosti tvrdili, že toho dňa vonku mrzlo, pretože teplota bola hlboko pod nulou. Nikto presne nevie, koľko času žena strávila v kontajneri. Člen ochranky, ktorý ju tam uzavrel a neskôr aj smetiak otvoril, odmietol poskytnúť túto informáciu.

"(Tuláčka) si mala najprv kúpiť v potravinách dva rožky. Nič viac si nemohla dovoliť. Po nákupe sa presunula k smetiakom vedľa predajne, kde vyhadzujú tovar po dátume spotreby. Našla tam zemiaky, ktoré si chcela vziať so sebou," hovorí okoloidúca Lucyna, ktorá ženu zachránila. Následne povedala, že ju našli podľa plaču. "Keď sa odtiaľ dostala von, na rukách mala odreniny. Určite sa veľmi bála. Bola tam tma a zima," dodala.

Člen ochranky si ženu všimol na bezpečnostných kamerách. Rozhodol sa to vyriešiť po svojom. Podišiel k nej a bez varovania ju tam zavrel. Tuláčku zachránila až pohotová reakcia okoloidúcich, keď spomínaná Lucyna oznámila vedeniu predajne, že v kontajneri majú zamknutého človeka. "Vošli sme do potravín a požiadala som o rozhovor s manažérom a členmi ochranky. Snažila som sa im vysvetliť, aký nevhodný bol postup člena ochranky a že týmto činom ďaleko presiahol svoje kompetencie. To, čo urobil bolo jednoducho nepochopiteľné," priblížila Lucyna.

Museli sa ospravedlniť

Reakcia manažera mala byť podľa Lucyny neprimeraná. Vraj mal celú situáciu zľahčovať, pričom začal s tým, že vyberanie potravín z kontajnera by sa dalo považovať za krádež. "Stíchli až vtedy, keď som sa začala vyhrážať, že zavolám na políciu za obmedzovanie slobody. Pre mňa je dôležité, že sa starej pani pred všetkými zákazníkmi ospravedlnili," dodala na záver.

Potraviny Biedronka po zverejnení celého prípadu poskytli nasledovné vyjadrenie: "V prvom rade by sme sa chceli ospravedlniť pani, ktorá bola do tejto situácie zatiahnutá. Takéto správanie pracovníka externej bezpečnostnej agentúry je neakceptovateľné. Aj preto sme ho následne odvolali a pre spoločnosť už nevykonáva žiadnu pracovnú činnosť. Výrobky v BIO nádobách môžu byť zdraviu škodlivé pre organické procesy, ktoré v nich prebiehajú a nie sú vhodné na priamu konzumáciu," vyjadrili sa potraviny smerom k tuláčke, ktorá si chcela zobrať vyhodené zemiaky.

S odpadom môže následne manipulovať len špecializovaná firma. To, čo by sa ešte dalo zjesť, potraviny podľa vyjadrenia poskytujú verejnoprospešným organizáciám, "ktoré ich následne využijú vo vývarovniach pre ľudí v núdzi."