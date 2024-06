Pomarančový džús bude čoskoro bez pomarančov: Výrobcovia sú zúfalí z katastrofálnej úrody! Ceny raketovo rastú

Pomaranče a citrusové plody sú plné vitamínu C! Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Podľa správy Fox Business celosvetový nedostatok pomarančov spôsobený suchom, chorobami a rastúcim dopytom vystrelil ceny raketovo hore. To by mohlo výrobcov pomarančového džúsu prinútiť hľadať alternatívy.

Pomaranče sú tento rok o 200 percent drahšie ako v roku 2021

V apríli dosiahla svetová cena pomarančov šokujúcich 3,40 eura za libru (asi pol kila), čo predstavuje nárast o približne 33 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom a pôsobivý nárast o 210 percent od januára 2021.

Ted Jenkin, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti oXYGen Financial, pre Fox Business povedal: "Existujú tri hlavné faktory, ktoré zvyšujú cenu pomarančového džúsu: sucho, choroby a dopyt."

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Zlá úroda pomarančov v Brazílii

Najmä Florida a Brazília, hlavní producenti pomarančov, trpia vážnym poklesom produkcie. V Brazílii, kde sa uskutočňuje asi 70 percent celosvetovej produkcie, sú pomarančovníky postihnuté takzvanou chorobou Citrus Greening, ktorá spôsobuje, že plody sú malé, zdeformované a zhorknuté. Choroba je nevyliečiteľná a podľa Fox Business spôsobuje, že infikované stromy odumierajú v priebehu niekoľkých rokov.

Fundecitrus a CitrusBR predpovedajú, že Brazília vyrobí v sezóne 2024 až 2025 len 232,4 milióna škatúľ pomarančov v dôsledku silných vĺn horúčav, sucha a choroby. To predstavuje drastický pokles o 25 percent v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Ak sa táto predpoveď naplní, predstavovalo by to druhú najmenšiu úrodu od roku 1988-1989. Informuje o tom aj „n-tv“.

Pomarančový džús bez pomarančov

Na Floride však hurikány a spomínaná choroba spôsobujú pomarančom problémy. Výrobcovia by preto mohli prejsť na iné ovocie, napríklad mandarínky, ktorých stromy sú voči chorobe odolnejšie, no proces môže trvať dlho. To je problematické, predsa len, zásoby mrazenej šťavy, s sa ktorou momentálne pracuje, sa pomaly míňajú.

Medzitým podľa „n-tv“ ceny pomarančového džúsu medzinárodne rýchlo rastú. Cena nedávno dosiahla nové maximum na newyorskej burze ICE a za rok sa zdvojnásobila.