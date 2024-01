Európa sa musí prebudiť! Zo slov fínskeho prezidenta ide strach: Varuje pred ruským útokom

Fínsky prezident Sauli Niinistö (Zdroj: SITA/Thomas Frey/dpa via AP)

Fínsky prezident Sauli Niinistö apeloval aj na ostatné krajiny v Európe, aby konečne začali s prezbrojovaním, a naliehavo varoval pred kremeľským tyranom Vladimirom Putinom. "Nepotrebujeme len investície do vojenskej výroby, aby sme poskytli potrebnú pomoc. Potrebujeme ich ako prostriedok ako presvedčiť, že Európa je silná," cituje Bild fínskeho prezidenta. "Silný nie na to viesť vojnu, ale zabezpečiť mier."

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 679 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Európa sa musí prebudiť a vyzbrojiť

Varoval tiež pred podľahnutím ruskej propagande či podceňovaním Vladimira Putina. "Rusko nikdy nie je také silné, ako vyzerá; Rusko nikdy nie je také slabé, ako vyzerá. Táto veta, ktorá sa postupom času objavila v mnohých podobách, obsahuje zrnko pravdy," povedal Sauli Niinistö. Útok Vladimira Putina na Ukrajinu mal trvať len 72 hodín, no Rusi zlyhali na plnej čiare. Uplynuli takmer dva roky a boje stále pokračujú. "Teraz je Rusko v procese znovuzískania časti svojho sebavedomia," povedal fínsky prezident. Západ preto musí pokračovať v podpore Ukrajiny a zabezpečiť „dostupnosť dostatočných zdrojov“.

Putin sa vyhráža Fínsku problémami

Vladimir Putin nedávno pohrozil Fínsku nešpecifikovanými „problémami“. "Všetky predchádzajúce spory, vrátane územných, boli vyriešené v 20. storočí," povedal Putin v televíznom rozhovore v decembri. "Predtým neboli žiadne problémy, ale teraz budú." Rusko teraz okolo metropoly Petrohrad vybuduje Leningradský vojenský okruh a umiestni tam určité vojenské jednotky. "Na čo ste to potrebovali?" spýtal sa na adresu susednej krajiny.

Kvôli ruskej útočnej vojne proti Ukrajine sa Helsinki vzdali svojej dlhoročnej neutrality a spolu so Švédskom požiadali o členstvo v západnej vojenskej aliancii.