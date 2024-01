Tvrdý odkaz Putina v prejave: Nikdy neustúpime, rozvoj Ruska nikto nedokáže zastaviť

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Na svete neexistuje sila, ktorá by mohla rozdeliť Rusov a zastaviť rozvoj Ruska, vyhlásil v novoročnom prejave prezident Vladimír Putin. Podľa serveru Meduza sa tiež obrátil k vojakom, ktorí sa už takmer dva roky zúčastňujú na jeho rozkaz invázie na Ukrajine, a označil ich za hrdinov. Rusko podľa neho nikdy neustúpi. Predtočený prejav, ktorý vzhľadom na časové pásma Ruska odvysielali najprv televízie na Ďalekom východe, trval podľa agentúry TASS necelé štyri minúty.

"V uplynulom roku sme usilovne dreli a veľa urobili, boli sme hrdí na naše spoločné úspechy, radovali sa z nich, a pevne sme hájili národné záujmy, našu slobodu, bezpečnosť, naše hodnoty," vyhlásil Putin. "Práca pre spoločné dobro zjednotila spoločnosť. Sme jednotní v myšlienkach, v práci aj v boji, vo všedné dni aj vo sviatky, prejavujeme najdôležitejšie rysy ruského ľudu - solidaritu, milosrdenstvo, nezlomnosť," povedal prezident, ktorého krajina od vlaňajšieho februára vedie vojnu v susednej krajine a úrady tvrdo potierajú kritikov režimu a opozíciu.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 677 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Šéf Kremľa oslovil ruských vojakov, ktorým odkázal, že ich Rusi obdivujú a celá krajina ich podporuje. Ani raz pritom nevyslovil termín "špeciálna vojenská operácia", ako Moskva nazýva svoju vojnu na Ukrajine, všimla si stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Keď podľa nej hovoril o dôsledkoch invázie, použil frázu „historická etapa, ktorou Rusko prechádza“ alebo „boj za pravdu a spravodlivosť“.

Ruský prezident nepovedal nič o udalostiach posledných dní, nezmienil sa o piatkovom ruskom vzdušnom útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynuli viac ako štyri desiatky ľudí, ani o sobotňajšom ukrajinskom ostreľovaní Belgorodu, pri ktorom zomreli viac ako dve desiatky ľudí, poznamenala BBC. Jeho hovorca Dmitrij Peskov medzitým poprel šíriace sa zvesti na sociálnych sieťach, že Putin svoj novoročný prejav údajne pretočil.

Jeho tohtoročná reč trvala tri minúty a 45 sekúnd, poznamenala agentúra TASS, podľa ktorej bola táto novoročná zdravica bežná čo do dĺžky aj formátu, kedy pozadie Putinovi tvoril Kremeľ. Vlani ruský prezident hovoril rekordne dlho, jeho prejav trval približne deväť minút a predniesol ho počas návštevy Južného vojenského okruhu v Rostove na Done.

Putin, ktorého v marci čakajú ďalšie prezidentské voľby, sa o svojej vojne na Ukrajine zmienil len letmo, keď oslavoval svojich vojakov ako hrdinov, ale predovšetkým zdôrazňoval jednotu a spoločné odhodlanie, poznamenala agentúra Reuters, podľa ktorej bol tohtoročný prejav v ostrom kontraste s tým minuloročným, ktorý prezident viedol v bojovnejšom tóne.