MIMORIADNY ONLINE Ruské rakety zasiahli Charkov až šesťkrát, hlásia jedného zraneného

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ruský raketový úder zasiahol mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny. Pri útoku utrpela zranenia jedna osoba a boli poškodené obytné budovy. Uviedli to v noci na piatok ukrajinskí predstavitelia. Informuje agentúra AFP.