Japonská firma úspešne otestovala raketový motor na biometán: Pochádzal z kravského hnoja

Počas testu v pobrežnom meste Taiki na juhu ostrova Hokkaidó z motora šľahal miestami až 15-metrový oranžovo-modrý plameň. Použitý tekutý biometán vznikol z kravského hnoja, ktorý poskytli dve miestne farmy.

"Nerobíme to len preto, lebo to prospieva životnému prostrediu, ale aj preto, lebo (biometán) dokážeme vyrábať lokálne a za dobrú cenu. Je to veľmi výkonné a čisté palivo," vyhlásil Takahiro Inagawa, výkonný riaditeľ spoločnosti Interstellar Technologies. Do testu sa zapojil aj výrobca priemyselných plynov, spoločnosť Air Water.

Bioplyn z kravského hnoja už poháňa tamojšie autobusy

Interstellar Technologies plánuje pomocou biometánu do vesmíru dopravovať satelity. Pomocou bežne dostupného zariadenia sa kravský hnoj premení na bioplyn, z ktorého sa potom rafinuje raketové palivo. Bioplyn z kravského hnoja už poháňa autobusy MHD v meste Indaur v štáte Madhjapradéš v centrálnej Indii.

Metán nie je iba palivo, ale aj skleníkový plyn až 21-násobne silnejší ako oxid uhličitý. Jeho extrakcia z kravského hnoja preto pomáha znižovať výraznú environmentálnu záťaž, akou je chov dobytka. Organizácia Greenpeace uvádza, že v poľnohospodárstve celosvetovo vzniká až 14 percent skleníkových plynov. Spaľovaním metánu sa síce tiež uvoľňujú skleníkové plyny, no tie by do ovzdušia unikli aj v prípade, že by kravský hnoj zostal nespracovaný. Kravský hnoj môže byť pre Japonsko významný energetický zdroj. Takmer 100 percent tamojšej spotreby ropy a 98 percent spotreby zemného plynu pochádza z dovozu. Produkcia biopaliva z miestnych zdrojov by pomohlo znížiť energetickú závislosť Japonska na importe týchto surovín.