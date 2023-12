Desivé zábery z kamery: Motorkár narazil 300-kilometrovou rýchlosťou do auta

Motorkár sa rútil 300-kilometrovou rýchlosťou. (Zdroj: X)

Nemecká polícia zverejnila na X, predtým Twitteri, video, ktoré ukazuje vážnu nehodu medzi motorkárom a autom. Motorkára môžete vidieť, ako sa rúti po diaľnici A9 v ľavom pruhu rýchlosťou 299 km/h. Zrazu pred ním vybočí auto a dôjde k zrážke. Podľa polície prežil motorkár s ťažkými zraneniami.

archívne video

K nehode došlo v roku 2020, no polícia zverejnila video, ktoré nakrútila motorkárova GoPro, až nedávno. Polícia chce videom zrejme varovať pred neprimeranou rýchlosťou. “#Vy rozhodujete, ako rýchlo budete jazdiť. Nehodám s prekročením rýchlosti sa dá predísť,“ píše sa v príspevku.

Podľa policajných správ sa vodič auta v rýchlosti 120 km/h zaradil do ľavého jazdného pruhu a zrejme prehliadol idúceho motorkára. V komentároch pod videom užívatelia diskutovali o tom, kto je primárne zodpovedný za nehodu. „Súhlasíme s tým, že na vine je predovšetkým vodič auta? V príspevku to nejako vyzerá, akoby za to mohol predovšetkým motorkár,“ píše jeden z používateľov. Iný však hovorí: „Jazda 300 na normálne rušnej dvojprúdovej diaľnici hraničí so samovražedným úmyslom.“

Ako vysvetlila polícia v reakcii na komentáre, vodiča auta určila ako vinníka nehody. Voči motorkárovi ale začali tiež trestné stíhanie.