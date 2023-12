Strašná tragédia: Nehoda dvojpodlažného autobusu si vyžiada 14 obetí a vyše 30 zranených

Autobus smeroval z hlavného mesta Bangkok na juh Thajska. V provincii Khiri Khan zišiel z cesty a narazil do stromu. "Predpokladáme, že vodič zaspal," uviedla miestna polícia s tým, že príčinu nehody vyšetruje. Čaká tiež na krvné testy vodiča, ktorý nehodu prežil.

Väčšina obetí pochádzala z Thajska, niekoľko z nich bolo z Mjanmarska. Približne 35 ľudí previezli do nemocníc. Thajsko je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jednou z krajín s najväčším počtom dopravných nehôd na svete. Každoročne tam pri nich zahynie približne 20-tisíc ľudí.

A bus lost control and crashed into a tree in Thailand, killing at least 14 passengers and injuring more than 20, the state-owned Transport Company said https://t.co/4o6f4FOK8i pic.twitter.com/JVWB8uYyqP