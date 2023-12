MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská protiofenzíva nepriniesla želané výsledky, pripustil Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 647 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 647 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:31 Podľa viacerých monitorovacích kanálov Telegramu bolo v noci na dnes v západoukrajinskej Chmelnickej oblasti počuť výbuchy.

6:30 Americký minister obrany Lloyd Austin na Reaganovom národnom obrannom fóre kritizoval tých, ktorí schvaľujú "americký ústup od zodpovednosti", a zdôraznil potrebu dôsledného vedenia USA, aby prispeli k tomu, že svet zostane čo najbezpečnejší, najslobodnejší a najprosperujúcejší.

Ukrajinská protiofenzíva nepriniesla želané výsledky

"Chceli sme rýchlejšie výsledky. Z tohto pohľadu sme, žiaľ, nedosiahli požadované výsledky. A to je fakt," povedal Zelenskyj v rozhovore publikovanom v piatok. Ukrajina podľa neho nedostala od spojencov všetky zbrane, ktoré potrebovala, pričom rýchly postup na fronte znemožňuje tiež obmedzená veľkosť jej armády.

(Zdroj: SITA/Jana Birošová)

"Na rýchlejšie dosiahnutie požadovaných výsledkov nie je dostatok sily. To ale neznamená, že by sme sa mali vzdať, že sa musíme vzdať," povedal Zelenskyj. "Sme si istí svojimi krokmi. Bojujeme za to, čo nám patrí, "dodal. Ako možnú cestu k úspechu vymenoval Zelenskyj zvýšenie zbrojnej produkcie na Ukrajine, a to predovšetkým v spolupráci so západnými firmami. To je cesta von," povedal s tým, že nič nedesí Rusko viac ako vojensky sebestačná Ukrajina. "Dajte nám tieto príležitosti a my budeme vyrábať," dodal.

Ukrajina začala na začiatku júna svoju dlho očakávanú ofenzívu, ktorá sa sústredila na južnú a juhovýchodnú časť frontu s cieľom prerušiť ruský pozemný most medzi anektovaným polostrovom Krym a okupovaným východom Ukrajiny. Frontovú líniu, ktorú Rusko v mesiacoch pred začiatkom útoku dôkladne opevnilo, dokázali ukrajinskí vojaci posunúť miestami len o jednotky kilometrov, a to za cenu veľkých strát na oboch stranách.