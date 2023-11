Švédsko sa možno dočká vstupu do NATO: Turecko by malo schváliť žiadosť v najbližších týždňoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Turecko by mohlo schváliť žiadosť Švédska o vstup do NATO počas najbližších týždňov. Uviedol to v stredu švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, ktorý sa stretol s tureckým náprotivkom. Informuje o tom správa z agentúry AFP.