Učeň uveril svojim škodoradostným kamarátom: Vyskúšal sex s kozou! Lekárovi povedal, že páchla

BRNO – Doberanie kamarátov nabralo prekvapivý spád. Učni z českého Brněnska povedali zo srandy svojmu kamarátovi, že mali sex so psom. Ten im nielenže uveril, ale rozhodol sa vyskúšať nápad svojich kamarátov. Keďže doma nemali psa, rozhodol sa pre sexuálny styk s kozou.

Podľa redakcie novinky.cz ho táto skúsenosť priviedla až do rúk lekárov. V ambulancii lekára sa priznal, že jeho kamaráti sledujú porno a on ho preto začal pozerať tiež. Keď mu kamaráti začali rozprávať o ich údajných „bohatých“ praktikách vrátane sexu so psom, uveril im a ako sám povedal, chcel sa im vyrovnať a byť „in“ a tak sa rozhodol pre sex s kozou.

Lekárovi svoj zážitok dokonca aj popísal a povedal, že to nebolo nič moc „lebo páchla“. Podľa súdnej znalkyne a primárky sexuologického oddelenia Fakultnej nemocnice Brno Petry Sejbalovej ide v tomto prípade o naozaj kuriózny a raritný prípad, no dokumentuje iba, ako ľahko sú deti a dospievajúci tínedžeri ovplyvniteľní.

Primárka zároveň upozornila aká dôležitá je sexuálna výchova, vrátane hroziaceho rizika na internete a na sociálnych sieťach pre detského diváka. Podľa výskumu, na ktorom primárka spolupracovala s kolegyňou sa deti najčastejšie dostanú k pornu v 13 rokoch. Viac ako desatina deti sa ale k pornu dostala ešte pred desiatimi narodeninami.