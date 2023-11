Sadistický wagnerovec hodiny mučil svoju expriateľku: Potom ju zavraždil, od Putina dostal milosť

Veru vrah pred smrťou niekoľko hodín mučil. (Zdroj: profimedia.sk)

Ruský prezident Vladimir Putin udelil milosť údajnému žoldnierovi wagnerovcov Vladislavovi Kanjusovi, ktorý bol odsúdený na 17 rokov väzenia za vraždu svojej bývalej priateľky. Zrušenie verdiktu bolo výsledkom Kanjusovej bojovej misie na Ukrajine, informovala v stredu podľa správy denníka Moscow Times Aljona Popova. Ruská aktivistka za práva žien zverejnila aj list, ktorý údajne prišiel z ruskej generálnej prokuratúry 3. novembra. Podľa obsahu bol Kanjus 27. apríla prezidentským dekrétom omilostený.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 622 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vražda Very Pechtelevovej spôsobila v Rusku v roku 2020 číre zdesenie. Kanjus svoju bývalú priateľku hodiny mučil a znásilňoval, kým 23-ročná žena napokon zomrela na celkovo 111 zranení vrátane mnohých rezných rán. V médiách ho označujú za „jedného z najhorších vrahov Ruska“. V lete 2022 bol Kanjus definitívne odsúdený na dlhý trest odňatia slobody 17 rokov, ktorý Putin teraz zrušil.

Bol u wagnerovcov

Podľa Popovej ruské úrady zodpovedné za nápravné zariadenia už v júni potvrdili, že Kanjus bol presunutý do Rostovskej oblasti, priamo na hranici s Ukrajinou. Matka Pechtelevovej predtým objavila na sociálnych sieťach fotografie vraha svojej dcéry vo vojenskej uniforme a vyžiadala si o nich informácie, uviedla Popova. Úrady vo svojej reakcii uviedli, že nie je dôvod informovať príbuzných o prevoze vraha.

Podľa vyšetrovania britských novín „The Guardian“ sa Kanjus predtým pripojil k wagnerovcom. Zvyčajne sa väzni zaviazali k niekoľkomesačným bojovým misiám pre žoldniersku skupinu - tí, ktorí misiu prežili, mali dostať milosť. Kanjus je teraz oficiálne jedným z nich.

Vera a Vladislav v čase, keď tvorili pár.

Krátko po stále neobjasnenej havárii lietadla šéfa wagnerovcov Jevgenija Prigožina v auguste rodina vyšla na verejnosť, aby varovala pred návratom odsúdených zločincov. Odkedy sa objavili fotografie Kanjusa, matka Pechtelevovej sa "bála o seba" a o pomstu odsúdeného vraha, povedala pre Guardian jej príbuzná.

Putin potvrdil „dekréty o milosti“ pre väzňov, ktorí bojovali vo vojne v júni. Šéf Kremľa tvrdil, že miera recidívy medzi omilostenými vrahmi, násilníkmi a násilnými zločincami v službách Ruska je menej ako jedno percento.

Vladislav Kanjus prepustený po misii: Putin jednoducho omilostil vraha

"Putin jednoducho omilostil vraha," napísala Popova o informáciách, ktoré poskytla generálna prokuratúra. „Kanjus zabíjal Veru niekoľko hodín,“ spomína aktivistka za práva žien a pripomína brutalitu činu, ktorý znepokojil Rusko, kde násilie páchané na ženách nie je inak veľmi medializovaný problém.

„Právnym jazykom – s osobitnou krutosťou, ľudským jazykom – s chorým sadizmom,“ postupoval Kanjus pri mučení expriateľky, povedala Popova. "Na jej tele bolo 111 zranení, pred smrťou Veru znásilnil a potom ju uškrtil káblom," dodala. Podľa Popovej je vrah Pechetelevovej teraz späť vo svojej vlasti a pravidelne sa tam objavuje na verejnosti s priateľmi.