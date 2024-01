Otvorená spoveď ukrajinského šéfa tajných služieb: Spochybňuje smrť Prigožina, povedal prečo

Budanov (vpravo) spochybňuje smrť Prigožina. (Zdroj: SITA/Razgruzka_Vagnera zka_Vagnera telegram channel via AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP)

KYJEV - Kyrylo Budanov (38), šéf ukrajinskej spravodajskej služby, urobil v rozhovore pre Financial Times niekoľko výbušných vyhlásení. Pochybuje napríklad o smrti šéfa žoldnierov Jevgenija Prigožina.

Vždy pôsobí v tajnosti, ale už dva roky je neustále v centre pozornosti: Kyrylo Budanov (38), hlavný šéf spravodajstva na ukrajinskom ministerstve obrany.

Do svojej funkcie ho v roku 2020 vymenoval prezident Volodymyr Zelenskij (45) a od vypuknutia ukrajinskej vojny vo februári 2022 sa preslávil niekedy až veľkolepými operáciami tajných služieb proti ruským ozbrojeným silám. Kremeľ napríklad obviňuje GUR, že stála za výbuchom na strategicky dôležitom krymskom moste v októbri 2022.

"Povedať, že všetko je v poriadku, nie je pravda"

Preto má Budanov na Ukrajine takmer kultový status. Ale pre 38-ročného človeka to má vysokú cenu. Šéf GUR vraj prežil asi desať pokusov o atentát. Sám to nedávno v rozhovore pre Financial Times označil za „nič zvláštne“. Menej šťastia mala jeho manželka Marianna (30), ktorá sa v novembri otrávila ťažkými kovmi. "Liečia sa a teraz sa jej darí lepšie," povedal Budanow.

Šéf GUR si dobre uvedomuje, že Ukrajinu čaká ťažký vojnový rok. „Povedať, že je všetko v poriadku, nie je pravda. Povedať, že je to katastrofa, tiež nie je pravda,“ odpovedá na otázku, či minuloročná plošne avizovaná protiofenzíva skutočne splnila svoje ciele.

Napriek spomínaným ťažkostiam je Budanov optimista. Ukrajine sa ešte podarí udržať šéfa Kremľa Vladimira Putina (71) na uzde, napokon ukrajinské ozbrojené sily už dokázali, že „celá legenda o moci Ruska je mydlová bublina“.

Mobilizácia ako veľká výzva

Aby však Ukrajina mohla aj v budúcnosti čeliť ruskej armáde, krajina nutne potrebuje nových regrútov. Ukrajina v konečnom dôsledku nemá také možnosti mobilizácie ako Rusko. „Nie je ani predstaviteľné, že by sme sa zaobišli bez mobilizácie. Nedostatok je citeľný,“ hovorí šéf rozviedky, ktorý sa ako bývalý vojak špeciálnych jednotiek v roku 2014 zúčastnil tajných misií na okupovanom Krymskom polostrove.

Budanov však vidí aj niektoré citlivé slabé miesta v ruských ozbrojených silách. Napríklad v zbrojárskej výrobe. Rusko minulo a spotrebovalo oveľa viac zbraní, ako v skutočnosti dokázalo vyrobiť. Problémy sú podľa šéfa GUR aj s kontrolou kvality. "To je presne to, čo vysvetľuje ruské hľadanie zbraní v iných krajinách."

Rusko si mohlo do istej miery vybaviť dodávky zbraní zo Severnej Kórey, ktorá je v súčasnosti najväčším ruským dodávateľom zbraní. Napriek tomu: "Bez ich pomoci by bola situácia katastrofálna."

Budúce mobilizácie budú pravdepodobne pre Rusov ťažké. Pretože Moskva v súčasnosti stráca viac vojakov, ako dokáže efektívne naverbovať, povedal Budanov. Podľa jeho pobočníka Vadima Skibického sa v súčasnosti denne dobrovoľne alebo mobilizáciou pridáva k ruskej armáde okolo 1000 až 1100 ľudí.

Pochybnosti o Prigožinovej smrti

Tam, kde sú ešte diery, ktoré treba vyplniť, prichádzajú na rad žoldnierske jednotky, ako napríklad notoricky známa Wagnerova skupina. Ich šéf Jevgenij Prigožin (†62) zahynul vlani v auguste pri hrozivej havárii lietadla.

Tomu sa ale Budanov veľmi nechce veriť. "Wagnerovci existujú," hovorí a odmieta správy, že spoločnosť bola rozpustená. "Pokiaľ ide o Prigožina, nerobil by som tak rýchlo závery." Kremeľ dodnes popiera, že by sa na Prigožinovej smrti podieľal, a poukazuje na DNA, ktorá má dokazovať smrť bývalého šéfa žoldnierov.

"Nehovorím, že nie je mŕtvy alebo že je mŕtvy," hovorí Budanov. "Len hovorím, že neexistuje jediný dôkaz, že je mŕtvy."