V Chorvátsku sa šíri panika: Množia sa prípady otravy a ťažkých poranení, na vine majú byť TIETO nápoje

Hovorilo sa, že postihnutí, u ktorých bolo podozrenie, že si chemicky spôsobili poranenia sliznice, konzumovali rôzne nealkoholické nápoje. Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš ubezpečil, že situácia je pod kontrolou. "Nie je dôvod na paniku, ale je potrebná opatrnosť," povedal minister na stredajšej tlačovej konferencii.

O aké nápoje ide, nateraz nebolo spresnené. Potvrdilo sa len to, že kauzu v Rijeke spôsobila minerálna voda ochutená značkou Römerquelle, v jednom zo záhrebských prípadov to bola Coca-Cola. Podľa medializovaných informácií išlo aj v ďalších prípadoch o nápoje od spoločnosti Coca-Cola.

Vyšetrovanie prebieha

Ostatným postihnutým ľuďom, ktorí išli na pohotovosť do Záhrebu a Varaždinu, diagnostikovali ľahké poranenia sliznice a nikto si nevyžadoval hospitalizáciu v nemocnici. Súvislosť s požívaním nápojov je podľa ministra zdravotníctva zatiaľ jednoznačne preukázaná v dvoch z týchto prípadov, ostatné sa stále vyšetrujú. Podľa informácií zo záhrebskej fakultnej nemocnice je zatiaľ súvislosť s nápojmi vylúčená v troch ďalších prípadoch.

Chorvátska pobočka Coca-Coly v utorok potvrdila, že prípad v Rijeke súvisel so „sklenenou fľašou Römerquelle Emotion čučoriedkovo-granátové jablko 300 ml“. Spoločnosť hovorí o „izolovanom prípade“ a chce spolupracovať s úradmi pri vyšetrovaní. Z Rakúska, kde sa produkty Römerquelle plnia do fliaš, interné vyšetrovanie neodhalilo žiadne problémy s výrobou. Okrem toho boli vzorky odoslané do nezávislého akreditovaného laboratória na ďalšiu analýzu, uviedla Coca-Cola Austria na požiadanie.

Možná chyba počas čistenia

Chorvátske úrady začali vyšetrovanie a popri zdravotníckych úradoch bola privolaná aj polícia. Hygienická inšpekcia v Rijeke odobrala v utorok na rozbor spolu 16 vzoriek. Na výsledky sa ešte čaká. Teraz sa špekuluje, že za kontamináciou nápojov mohla byť chyba pri čistení výrobnej linky.

Verejnosť bola informovaná neskoro

Minister zdravotníctva sa ohradil proti kritike nedostatočnej informovanosti. Musia byť zistené možné spojenia, ale obyvateľstvo by sa podľa neho nemalo vyľakať. „Po zistení určitých súvislostí bude verejnosť informovaná a dovtedy sa odporúča piť vodu,“ povedal Beroš. Úrady boli kritizované, pretože verejnosť bola o incidente informovaná až v utorok, zatiaľ čo prípad v Rijeke sa stal už v sobotu. Mladík mal príznaky po niekoľkých dúškoch minerálky. Stále sa lieči v nemocnici a jeho stav je vraj stabilizovaný.

Podobný prípad v Rijeke zaznamenali v máji. Chemické popáleniny pažeráka utrpel aj muž po požití minerálnej vody v reštaurácii.