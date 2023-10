India do roku 2040 plánuje postaviť vesmírnu stanicu: Tiež chce vyslať človeka na Mesiac

Ilustračné foto (Zdroj: Discovery Chanel)

NAÍ DILLÍ - India do roku 2040 plánuje postaviť vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme a vyslať človeka na Mesiac, vyhlásil v utorok indický premiér Narendra Modi. Informuje správa agentúry AFP a portál Space.com

India pripravuje 21. októbra letový test modulu pre let na Mesiac. Ide o kľúčovú súčasť prvej indickej misie s ľudskou posádkou Gaganyaan (Vesmírne plavidlo). Indická vesmírna výskumná organizácia (ISRO) zatiaľ nestanovila jej presný harmonogram, mala by však odštartovať do konca roku 2024.

India má za sebou sériu vesmírnych úspechov

V roku 2014 ako prvá ázijská krajina vyslala sondu na obežnú dráhu Marsu a v roku 2017 počas jedinej misie vyslala na obežnú dráhu Zeme 107 satelitov. V auguste tohto roku ako prvá pristála v oblasti nepreskúmaného južného pólu Mesiaca a v septembri vypustila satelit na výskum najvrchnejších vrstiev Slnka.

India plánuje tiež pristátie na Marse, do dvoch rokov vyslať orbitálnu sondu Venuše a v spolupráci s Japonskom vyslať ďalšiu sondu na Mesiac.Indický vesmírny program síce má pomerne obmedzený rozpočet, dosahuje však veľké úspechy porovnateľné s ostatnými vesmírnymi mocnosťami. Podľa odborníkov sa to darí najmä vďaka tomu, že nevyvíja nové technológie, ale kopíruje už overené postupy. Zároveň disponuje množstvom špičkových inžinierov, ktorých finančné nároky sú výrazne nižšie ako v zahraničí.