OSN vyšle cez víkend humanitárnu misiu do Náhorného Karabachu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Organizácia Spojených národov (OSN) vyšle do regiónu Náhorný Karabach, ktorého sa minulý týždeň vojenskou operáciou zmocnil Azerbajdžan, humanitárnu misiu. Uviedol to v piatok Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Informuje agentúra AFP.