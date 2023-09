Deväť krajín južnej Európy volá po riešení migrácie v krajinách pôvodu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Vedúci predstavitelia Cypru, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Malty, Portugalska, Slovinska a Talianska a zástupca Španielska v spoločnom vyhlásení uviedli, že Európa musí riešiť migráciu komplexne a udržateľne. EÚ sa podľa nich musí sústrediť na krajiny, z ktorých migranti prichádzajú, a pracovať na tom, aby z nich vôbec neodišli. Talianska premiérka Giorgia Meloniová po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou na Malte uviedla, že "aspoň na papieri" vidí vôľu spoločne konať.

Členské štáty EÚ vo štvrtok rokovali o nových pravidlách zameraných proti nelegálnej migrácii, no nedosiahli dohodu. Eurokomisárka pre vnútorné záležitostí Ylva Johanssonová však vyhlásila, že nejestvujú zásadné prekážky a k schváleniu by malo dôjsť v priebehu nasledujúcich dní. Nový Pakt o migrácii a azyle by podľa AFP v prípade schválenia mohol zmierniť tlak na krajiny ako Taliansko a Grécko tým, že by niektorých prichádzajúcich migrantov premiestnili do iných členských štátov. Masové príchody migrantov z Afriky na grécke ostrovy či taliansky ostrov Lampedusa podnietili európske štáty prehodnotiť súčasné migračné pravidlá.