Európou sa šíri vlna zatvárania hraníc kvôli migrácii: Kontroly už zavádzajú aj Slovinci

ĽUBĽANA - Kvôli nelegálnej migrácii Slovinsko sprísňuje dozor na hraniciach s Chorvátskom. Slovinská polícia podľa informácií zriadi na svojom území kontrolné stanovištia v bezprostrednej blízkosti hraničných priechodov. Schengenský režim zostáva v platnosti a naďalej bude možné prechádzať cez bývalé hraničné priechody bez akejkoľvek kontroly, no na území Slovinska budú policajné kontrolné stanovištia, kde budú policajti zastavovať a kontrolovať jednotlivé vozidlá.

Polícia by mala bezprostredne za hraničnými priechodmi zriadiť kontrolné stanovištia, na ktorých môžu bezpečne zastavovať vozidlá. Už dnes ráno boli na území policajných oddelení Novo mesto a Koper zintenzívnené policajné aktivity, píše index.hr.

Slovinci oznámili, že od vstupu Chorvátska do Schengenu sa výrazne zvýšil počet migrantov nelegálne prichádzajúcich do Slovinska západobalkánskou cestou a že od začiatku roka do konca augusta tamojšia polícia zaznamenala 36 137 nelegálnych prekročení hraníc medzi Slovinskom a Chorvátskom v porovnaní s 13 601 nelegálnymi prechodmi v minulom roku.

Na tlačovej konferencii o všetkom podrobnejšie hovoril slovinský minister vnútra Boštjan Poklukar. Uviedol, že počet nelegálnych prechodov v tomto roku presiahol 40-tisíc.

Chorvátsko: Podobné opatrenia realizujeme aj my

K oznámeniu Slovenska sa vyjadril aj chorvátsky minister vnútra Davor Božinović. „Slovinské zavedenie policajných kontrolných stanovíšť pozdĺž hranice s Chorvátskom neznamená zrušenie schengenského priestoru, ale zvýšený dozor v dôsledku aktivít prevádzačov,“ povedal.

Božinović uviedol, že napriek kontrolám cezhraničná doprava naďalej prebieha v rámci schengenského režimu a bez zastavenia. Dodal, že Chorvátsko realizuje podobnú vec prostredníctvom kompenzačných opatrení zavedených po zrušení hraničných priechodov, ktoré zahŕňajú náhodné kontroly vozidiel v premávke.