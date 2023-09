USA prehodnotia ďalšie kroky v Nigeri po vojenskom prevrate: Vyhlásil to Austin

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Sam Mednick)

WASHINGTON - Washington prehodnotí svoje ďalšie kroky v Nigeri po nedávnom vojenskom prevrate. V pondelok to vyhlásil minister obrany Lloyd Austin v reakcii na stiahnutie francúzskych jednotiek a francúzskeho veľvyslanca z krajiny, informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Dávame diplomacii šancu, budeme však naďalej prehodnocovať všetky budúce kroky, ktoré by uprednostnili naše diplomatické a bezpečnostné ciele," vyhlásil Austin počas návštevy kenskej metropoly Nairobi. Dodal, že Washington nebude výrazne meniť svoj postoj k použitiu sily a želá si diplomatické a mierové ukončenie krízy.

"Francúzsko sa rozhodlo stiahnuť svojho veľvyslanca. Náš veľvyslanec a niekoľko ďalších diplomatov sa v nasledujúcich hodinách vráti do Francúzska," oznámil v nedeľu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pred dvoma mesiacmi v Nigeri vojenská junta zvrhla profrancúzskeho prezidenta Mohameda Bazouma. Kompletné stiahnutie francúzskych vojakov by malo byť podľa slov Macrona ukončené do konca roka. Asi 1 500 francúzskych vojakov pomáhalo sahelskej krajine v boji proti džihádistom. Spojené štáty majú v Nigeri 1 100 vojakov.

Vedenie nigerskej junty Macronov postup označilo za historický moment a krok k suverenite Nigeru. Zvrhnutie prezidenta Bazouma 26. júla bolo už tretím prevratom v regióne za tri roky. Aj prevraty v Mali v roku 2021 a v Burkine Faso v roku 2022 spôsobili stiahnutie francúzskych síl. Prevrat v Nigeri však pre francúzskeho prezidenta predstavuje ešte tvrdšiu ranu, pretože Paríž sa po prevrate v Mali snažil z Nigeru vytvoriť oporný bod francúzskych záujmov v oblasti.