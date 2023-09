České opozičné hnutie vyzýva na kontroly na hraniciach so Slovenskom: Ministerstvo to nateraz odmietlo

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Poslanci hnutia SPD kritizovali aktuálnu situáciu v oblasti nelegálnej migrácie v Európe a tiež to, ako sa k problému stavia EÚ. Podľa poslanca SPD a člena Výboru pre bezpečnosť Radka Kotena Únia problém "vôbec nerieši", a preto v hnutí považujú za nevyhnutné chrániť české hranice. Upozornil tiež na výrazný nárast počtu nelegálnych migrantov, ktorí v tomto roku prišli na Slovensko.

Ministra vnútra Víta Rakušana už podľa jeho slov na Výbore pre bezpečnosť vyzývali, aby kontrolu hraníc so SR obnovil v tom rozsahu, v akom boli minulý rok. "Vít Rakušan na to nereaguje a naozaj tie kontroly nezavádza. Sú tam len náhodné kontroly, ale, bohužiaľ, to je špička ľadovca. Takže ešte raz touto cestou vyzývam ministra vnútra Rakušana, aby obnovil kontroly hraníc so Slovenskom," vyhlásil Koten.

Počet cudzincov je niekoľkonásobne nižší

Ministerstvo vnútra na výzvu opozičného hnutia reagovalo slovami, že situáciu podrobne monitoruje a úzko spolupracuje s okolitými štátmi. "V prípade potreby je ČR pripravená znovu zaviesť nevyhnutné opatrenia, a to aj v podobe dočasných kontrol na hraniciach," tlmočila spravodajkyni TASR stanovisko rezortu Hana Malá z odboru komunikácie. Dodala, že počet zachytených cudzincov, ktorí nelegálne prekročili českú štátnu hranicu, je aktuálne niekoľkonásobne nižší než v rovnakom období minulého roka.

"Nie je tak v tejto chvíli dôvodom na takéto razantné opatrenie," doplnila Malá. V dôsledku vysokého počtu prichádzajúcich migrantov najmä zo Sýrie, ktorí sa chceli dostať predovšetkým do Nemecka, zaviedla česká vláda vlani v septembri dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch so Slovenskom a na tzv. zelenej hranici. Začiatkom februára ich zrušila s tým, že v prihraničnej oblasti bude polícia vykonávať zvýšený dohľad.