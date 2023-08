Prigožinova smrť obletela celý svet za pár sekúnd: Takto o páde lietadla šéfa wagnerovcov informovali veľké médiá

Smrť Prigožina sa stala predmetom titulných stránok veľkých médií. (Zdroj: TASR/Razgruzka_Vagnera telegram channel via AP, repro novinky.cz, bbc, euronews, AP)

BRATISLAVA - Svet si v stredu na stránkach všetkých veľkých spravodajských portálov mohol prečítať zásadnú správu, ktorá môže ovplyvniť dianie v Rusku, no aj na fronte na Ukrajine. Šéf ruskej žoldnierskej skupiny wagnerovcov Jevgenij Prigožin totiž neprežil pád lietadla, ktoré sa zrútilo v Tverskej oblasti. Úrady už predtým oznámili, že nehodu nikto neprežil. Túto správu sa za pár minút dozvedel prakticky celý svet, a my sme sa pozreli na to, ako o nej informovali jednotlivé zahraničné portály.