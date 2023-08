Primátorka Brna je na posmech: Po jej kauze okolo bieleho prášku vybuchol internet

(Zdroj: Facebook/Markéta Vaňková, Twitter/Miro KO/neČT24/kozel, Getty Images)

BRNO – Druhé najväčšie mesto v Českej republike sa v poslednej dobe dostáva do pozornosti pre aféru, ktorou sa mala previniť primátorka mesta Markéta Vaňková. Začalo to zverejnením obrazového materiálu s kokaínom, ale celá vec sa začala komplikovať po jej viacerých vyjadreniach. Spoločnosť reagovala uverejnením viacerých srandovných príspevkov.

Primátorka Brna Markéta Vaňková mala pred istým časom aj s kolegom a námestníkom Robertom Kerndlom (obaja ODS) debatovať so skupinou údajne neznámych ľudí, ktorí im očividne ponúkali lajny kokaínu. Obrázok ešte aj v týchto chvíľach koluje po internete. Niektorí politici sa primátorky zastali, iných to prekvapilo. Najvtipnejšie na celej situácii sú však dva rozdielne vyjadrenia, ktoré primátorka médiám poskytla.

Primátorka najprv odsúdila uverejnenú snímku a začala o nej hovoriť ako o fotomontáži. Neskôr pripustila, že mohla vzniknúť niekoľko rokov dozadu, ale na situáciu si už nepamätá. Bola podľa nej noc a s námestníkom Kerndlom sa mali v centre stretnúť so skupinkou neznámych mladých ľudí a dať sa s nimi do reči. Bežní ľudia sa chytili Vaňkovej výrokov, ktoré väčšinou nedávali zmysel a začali si z nej robiť srandu cez rôzne príspevky na sociálnych sieťach.

Vtipné príspevky

Napríklad profil kozel uverejnil na Twitteri obrázok z centra Brna, kde je o stenu opretý obrovský nos a biely prášok, ktorý sa tiahne celou hlavnou ulicou, končí až pod ním. Príspevok odkazuje na ˇvaňkovú, ktorá oznamuje: "Obyvatelia Brna ma úplne chápu. Postavili mi sochu, aj keď nie tak veľkú ako Fialovi (premiér ČR)."

Vaňková: moji brňané mi rozumí. Postavili mi sochu. Sice ne tak velkou jako Fialovi... pic.twitter.com/u2ajNQTBZW — 🐐 kozel 💤🚬☕🚐 prdůch 👊 DEMISI‼️CZEXIT‼️NE €‼️ (@kozel_zahradnik) August 4, 2023

Ďalší profil Sidneypol sa veľmi kriticky obracia na primátorku a cez príspevok jej odkazuje, že je politická mŕtvola a má radšej abdikovať. "Je to trapas. Odchod a zbohom." Dialóg medzi premiérom ČR Petrom Fialom a Vaňkovou je pozmenený nasledovne: "Markéta, o chvíľu budú voľby. Musíme zostaviť program." Primátorka Brna mu na to odpovie: "Čo? Zastaviť sa po gram?"

Politická mrtvolo Vaňková, vzdejte to. Je to trapas. Odchod a sbohem😄😄😄 pic.twitter.com/Me54XI2s0i — Sidneypoi🇨🇿 (@Sidneypoi1) August 2, 2023

Koláž odpovede Vaňkovej vo vtipnej podobe uverejnil aj profil Kripláže. Začiatkom mája sa objavila informácia, že dvaja futbalisti pražského klubu mali problémy s drogami. Vaňková odpovedá v mikine futbalovej Sparty Praha z kabrioleta so slovami: "Nič som nefetovala a ten počet čiar tiež nesedí."

"Brno je trochu alternatívne mesto," reagoval predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda na situáciu okolo členky svojej strany a primátorky Brna, ktorá je podozrivá z konzumácie kokaínu.

❗️Brno je lehce alternativní město. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda poskytl exotické odůvodnění své spolustraničky a primátorky Brna @VankovaBrno, která je podezírána z konzumace kokainu. #Brno #MarkétaVaňková #kokain #koks #ODS pic.twitter.com/3nC1vlC6FS — neČT24 (@42TCen) August 1, 2023

Na afére si zgustol aj profil Nezaradený poslanec-politické memes, ktorý uverejnil obrázok s fotkou Markéty Vaňkovej ako telefonuje s bývalým námestníkom pražského primátora Petrom Hlubučekom. Ten bol vo väzbe pre kauzu Dozimeter, ale zložil kauciu šesť miliónov ČK. Cez telefón ju pozýva do Prahy so slovami: "Nechceli by ste prestúpiť k nám do pražskej organizácie? Kokaín by sme samozrejme zaistili..."

V neposlednom sa objavila na sociálnych sieťach reklama mesta Brno, kde jednotlivé písmená delí od seba biely prášok.