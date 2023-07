Súd zamietol Trumpovu žiadosť o nový proces v prípade ohovárania a útoku Carrollovej

Galéria fotiek (1) Donald Trump

NEW YORK - Federálny súd v New Yorku v stredu zamietol žiadosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o nový súdny proces v spojitosti so žalobami za ohováranie a sexuálny útok, ktoré naňho podala novinárka E. Jean Carrollová.