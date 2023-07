Wagnerovci takmer ukoristili ruské jadrové zbrane! Od ich získania ich delila jediná brána: TOTO ich odradilo

VORONEŽ – Wagnerova skupina poriadne podkúrila ruskému veleniu, keď sa pred niekoľkými týždňami rozhodla podniknúť puč proti svojim spojencom vo vojne na Ukrajine. Jednotka žoldnierov sa mala dostať až ku bráne, ktorá ich oddeľovala od jadrových zbraní. Ich získanie by mohlo zmeniť charakter celej vojny, no napokon sa tak nestalo.

Koncom júna tohto roku sa šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin rozhodol pre prekvapivý útok proti ruskej armáde. Wagnerova skupina vyrazila smerom na Moskvu, no medzitým sa mala odkloniť na východ. Ich ďalším cieľom bola aj opevnená ruská základňa Voronež-45, kde sú uložené jadrové zbrane. Ich stopy sa však stratili na vidieku zhruba sto kilometrov od základne.

Spravodajský náčelník ukrajinského rezortu obrany Kyrylo Budanov poskytol rozhovor, kde skutočne potvrdil, že Wagnerova skupina mala jadrové zbrane na dosah ruky. "Skutočne dosiahli základňu Voronež-45. Mali jediný cieľ, a to ukoristiť jadrové bomby z éry studenej vojny. Išlo o malé nálože, ktoré sa zmestili do batohu. Pokiaľ ste boli odhodlaní bojovať do posledného muža, vojenská základňa Voronež-45 výrazne zvyšuje stávky," vysvetlil Budanov počínanie wagnerovcov. Od jadrových zbraní ich mala deliť jediná prekážka. "Dvere do skladu boli zatvorené a nedostali sa ani do technickej sekcie," pokračoval Budanov.

Biely dom hlásil niečo iné

Naskytá sa tu otázka, prečo sa vlastne wagnerovci stiahli. V rozhovore sa Budanov odmietol vyjadriť, či náhodou nešlo o nejakú tajnú dohodu medzi USA a spojencami, ktorú sa napokon rozhodli akceptovať aj wagnerovci. Biely dom však poskytol diametrálne iné vyhlásenie. Jeho hovorca Adam Hodge tvrdil, že situácia nikdy nedospela do bodu, kedy by hrozilo odcudzenie jadrových zbraní.

Jadrový vedec Matt Korda posyktol názor, že pokiaľ by sa chcel niekto zmocniť jadrových zbraní nekalými prostriedkami, našiel by ich zrejme už rozložené. "Takéto zbrane podliehajú samostatným systémom, ktoré by sa musia najprv odblokovať. K tomu by wagnerovci potrebovali niekoho z 12. riaditeľstva," ozrejmil.

Nedobytná pevnosť

Rusi zase hlásili, že prítomnosť wagnerovcov na základni Voronež-45 vzbudil v USA obrovský záujem. Dokonca to malo znepokojiť samotný Kremeľ, ktorý začal vyjednávať. Za českú stranu bol analytik Jiří Vojáček ohľadom odcudzenia ruských jadrových zbraní skôr skeptický. Pre extra.cz sa vyjadril, že wagnerovci sa k skladu určite mohli dostať, ale získať jadrové zbrane bez kľúčov bolo už nad ich sily.

"Neviem, ako veľmi je zabezpečená základňa Voronež-45, ale k samotným raketám sa dostanú len vysokoškoláci a úradne kvalifikovaní Rusi. Nepredpokladám, že takýto ľudia by len tak odovzdali Prigožinovi tieto zbrane," vysvetlil s tým, že ten sklad je zrejme ako pevnosť s dostatkom jedla pre celú posádku, ktorá tam môže vydržať aj mesiace.