Twitter chce zažalovať Metu za spustenie aplikácie Threads

SAN FRANCISCO - Twitter sa vyhráža spoločnosti Meta, že ju zažaluje za spustenie novej aplikácie Threads, ktorá funguje na podobnom princípe ako Twitter. Právnici Elona Muska tvrdia, že Meta zamestnala ľudí prepustených z Twitteru a narušila tak jeho obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo. V piatok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.

V liste adresovanom zakladateľovi Mety Markovi Zuckerbergovi právnici Twitteru vyjadrili podozrenie, že Meta je zapojená "do systematického, vedomého a nezákonného narúšania obchodných tajomstiev Twitteru a iného duševného vlastníctva". "Žiadame, aby Meta okamžite prestala využívať obchodné tajomstvá Twitteru či ďalšie prísne tajné informácie," uvádza sa v liste. Miliardár Elon Musk sa stal majiteľom Twitteru vlani v októbri a táto sociálna sieť odvtedy zaznamenala viacero ťažkostí. Musk prepustil viac než 80 percent jej zamestnancov vrátane tzv. moderátorov obsahu, ktorí odstraňovali nenávistné prejavy.

Galéria fotiek () Elon Musk, druhý najbohatší človek na svete, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Tesla.

Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin

Ide o súťaživosť alebo o podvádzanie?

Twitter tvrdí, že Meta zamestnala jeho bývalých zamestnancov. Právnici tvrdia, že Meta vedome prikázala týmto pracovníkom, aby vyvinuli platformu podobnú Twitteru, čím porušila americké "štátne a federálne zákony ako aj pretrvávajúce záväzky bývalých zamestnancov k Twitteru". "Súťaživosť je v poriadku, no podvádzanie už nie," napísal Musk vo štvrtok v príspevku na Twitteri.

Komunikačný riaditeľ Mety Andy Stone uviedol, že v tíme, ktorý vyvíjal Threads, sa nenachádza ani jeden bývalý zamestnanec Twitteru. Nie je preto zatiaľ jasné, na akých dôkazoch Muskova platforma svoje tvrdenia zakladá, upozorňuje The Guardian. Aplikáciu Threads bola spustená v noci na štvrtok a počas prvých siedmich hodín jej fungovania sa do nej zaregistrovalo desať miliónov používateľov. Účty v aplikácii už majú aktívne aj niektoré médiá (The Washington Post alebo The Economist) či celebrity vrátane speváčok Jennifer Lopez a Shakiry či herca Hugha Jackmana.