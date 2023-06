Blinken tvrdí, že rokovania s Iránom o jadrovej dohode zatiaľ nie sú úspešné

Galéria fotiek (2) Antony Blinken

Zdroj: TASR/Saul Loeb/Pool Photo via AP

WASHINGTON - Rokovania o jadrovej dohode s Iránom zatiaľ neviedli k úspechu, a to ani napriek ochote USA nájsť diplomatické riešenie. V stredu to povedal americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na stretnutí Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku.