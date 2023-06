Schôdzu českej snemovne o obrannej dohode s USA sprevádzajú obštrukcie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

PRAHA - Poslanecká snemovňa českého parlamentu začala v utorok popoludní schôdzu, na ktorej sa má schvaľovať dohoda o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi (DCA). Poslanci však ani do večera neschválili program zasadnutia – expremiér Andrej Babiš (ANO) žiadal prednostne rokovať o migračnej reforme EÚ a predseda opozičného hnutia SPD Tomio Okamura strávil pri rečníckom pulte tri a pol hodiny so svojimi návrhmi programu, informuje TASR.