Američan v Nemecku nalákal ženy (21,22) na pekný výhľad a zhodil ich do rokliny

Tridsaťročný návštevník zo Spojených štátov mal minulý týždeň nalákať dve svoje krajanky vo veku 21 a 22 rokov na to, že im ukáže miesto s pekným výhľadom. Po príchode na turistami vyhľadávaný most Marienbrücke údajne zaútočil na mladšiu zo žien. Staršia sa jej snažila pomôcť, muž ju však začal škrtiť a vzápätí ju prehodil cez zábradlie mosta do rokliny. Po tom, čo sa mladšiu ženu pokúsil sexuálne zneužiť, zhodil ju do rokliny tiež, spresňuje DPA.

Mladšia žena zraneniam podľahla

Dvadsaťdvaročná žena pád z výšky približne 50 metrov prežila vďaka spadnutému stromu, o ktorý sa zachytila, a utrpela len ľahšie zranenia. Mladšia zo žien však toľko šťastia nemala a ťažkým zraneniam neskôr podľahla v nemocnici. Obidve Američanky ázijského pôvodu boli ubytované v tom istom hoteli v centre Mníchova, rovnako ako páchateľ, ktorého však údajne nepoznali a na túre ho stretli náhodou.

Polícia zadržala útočníka

Muž z miesta ušiel, polícia ho však krátko na to zadržala. Vzali ho do vyšetrovacej väzby pre obvinenia z vraždy, pokusu o vraždu a sexuálneho deliktu. Súdiť ho podľa správ nemeckých médií budú v Nemecku, ktoré ho údajne neplánuje vydať do USA. Polícia vyzvala možných svedkov, aby jej poslali prípadné fotografie a videá, ktoré by mohli objasniť priebeh celej udalosti. Na tento účel zriadia aj špeciálnu internetovú stránku, píše DPA.