Hrozivé slová generálneho tajomníka OSN: Svet sa ženie do klimatickej katastrofy

Galéria fotiek (1) Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres

NEW YORK - Svet sa ženie do klimatickej katastrofy, avšak jeho reakcia na túto skutočnosť je žalostne nedostatočná. Povedal to vo štvrtok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala z agentúry AFP.