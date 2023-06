MIMORIADNE Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi (†86) zomrel: Mal leukémiu aj zápal pľúc

Trojnásobný taliansky premiér a líder koaličnej strany Forza Italia bol od piatku hospitalizovaný v milánskej nemocnici San Raffaele, aby podstúpil plánované lekárske testy súvisiace s leukémiou. V milánskej nemocnici boli v pondelok aj Berlusconiho brat Paolo a deti Marina, Eleonora a Barbara, napísala ANSA. Berlusconi sa predtým od začiatku apríla v nemocnici zotavoval zo zápalu pľúc, pričom prvý týždeň strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Otázny lekársky postup

Bývalá tvár talianskej politiky a exmajiteľ futbalového klubu AC Miláno by v septembri oslavoval 87 rokov. Ako informuje taliansky denník Leggo, už v marci prišiel do nemocnice so zdravotnými ťažkosťami. Dňa 30. marca ho prepustili a začiatkom apríla sa tam opäť vrátil. Následne sa liečil do 19. mája, kedy bol opäť prepustený. Dnes, 12. júna, však prišlo k zdravotnému zhoršeniu, ktoré už bolo fatálne.

Z podnikateľa premiérom

Silvio Berlusconi sa narodil 29. septembra 1936 v Miláne. Pred vstupom do politiky podnikal najprv v stavebníctve a potom prešiel k médiám. Založil súkromnú televíznu sieť Fininvest a odstránil monopol Rai. Prebral od nej Canale 5, Italia 1 a Rete 4. Jeho televízne programy sa vysielali aj v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Patrilo pod neho aj vydavateľstvo Mondadori a audiovizuálna distribučná spoločnosť Medusa.

Galéria fotiek (3) Silvio Berlusconi

Zdroj: SITA / AP

Do politiky vstúpil Berlusconi v roku 1994, keď založil politickú stranu Forza Italia a celý národ si ho odvtedy pamätal vďaka prejavu "Taliansko je krajina, ktorú milujem". I keď vyhral voľby, jeho prvá vláda vydržala necelý rok. Ďalšie voľby vyhral až v roku 2001, vtedy bol premiérom celé volebné obdobie. V roku 2008 mu to opäť nevyšlo, keď jeho vláda predčasne skončila. Vrátil sa síce ako predseda novej strany Ľud slobody, no finančné trhy stratili vieru v jeho schopnosť udržať Taliansko, aby nepodľahlo dlhovej kríze eurozóny. Na úľavu ekonomickej veľmoci Nemecka Berlusconi neochotne v roku 2011 odstúpil z postu premiéra.

Až do konca

Po odsúdení za daňové podvody dostal šesťročný zákaz politickej činnosti. Do frontovej politiky sa vrátil v roku 2022, keď získal kreslo v talianskom Senáte zastupujúcom severnú obec Monza. V politike bol aktívny ešte aj ku koncu života, píše Financial Times. V kríze, ktorá v lete minulého roku zvrhla vládu bývalého premiéra Maria Draghiho, hral práve Berlusconi kľúčovú úlohu. Neskôr sa pripojil k vládnej koalícii Giorgie Meloniovej.

Krehké zdravie

Berlusconiho rodine už vyjadrili sústrasť predstavitelia zo všetkých politických táborov v krajine, píše agentúra APA. "Stratili sme veľkého Taliana," uviedol šéf pravicovej strany Liga severu (LN) Matteo Salvini. Berlusconiho zdravie bolo v uplynulých rokoch pomerne krehké. V roku 2006 mu v USA implantovali kardiostimulátor. V roku 2016 ho operovali na slabinovú prietrž, neskôr absolvoval ďalšiu operáciu srdca a o tri roky mal črevnú obštrukciu. V septembri 2020 sa na 11 dní ocitol v nemocnici pre zápal pľúc súvisiaci s ochorením COVID-19. Pre ďalšie zdravotné komplikácie bol potom ešte viackrát hospitalizovaný. Na verejnosti sa v uplynulom období objavoval len zriedka.

Reakcie politikov

Berlusconiho pohreb sa uskutoční zrejme v katedrále Milánsky dóm, informovala talianska agentúra ANSA s odvolaním sa na nemenované zdroje. Rozhodnutie bude podľa nej oficiálnej zverejnené po vyhlásení o štátnom pohrebe.

V reakcii na jeho úmrtie sa vyjadrila úradujúca talianska premiérka Giorgia Meloniová. "Silvio Berlusconi bol predovšetkým bojovník. Bol to človek, ktorý sa nikdy nebál postaviť za svoje presvedčenie a presne tá odvaha a odhodlanie z neho urobili jedného z najvplyvnejších mužov v histórii Talianska," uviedla.

Vicepremiér Matteo Salvini označil Berlusconiho za veľkého Taliana a dodal, že stratil skvelého priateľa. "Som zlomený a málokedy plačem, ale dnes je jeden z tých dní. Urobili ste tak veľa pre Taliansko a pre Talianov, zanechávate prázdnotu, ktorú je ťažké vyplniť. Najväčšie dedičstvo, ktoré zanecháte na tejto zemi, je vaša skvelá rodina a blízki. Zbohom Silvio, priateľ môj."

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.

Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023

Minister obrany Guido Crosetto hovoril o obrovskej bolesti, ktorá ho zasiahla. "Zanecháva to vo mne obrovské prázdno. Silvio bol skvelý. Jedna éra sa skončila. Mal som ho rád. Dovidenia Silvio."