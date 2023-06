Strašná smrť päťročného Manuela: Skupina mladíkov na luxusnom aute plnila šialenú výzvu! Zničili celú rodinu

RÍM - Nehoda v Ríme si vyžiadala život malého Manuela (†5). Ten sedel so svojou mamou a sestrou v aute, keď do nich náhle narazilo auto so štyrmi Youtubermi. Tí plnili šialenú výzvu, ktorou bola jazda 50 hodín bez prestávky na požičanom aute.

K čelnej zrážke došlo v stredu, 14. júna, krátko po 15-tej hodine. SUV značky Lamborghini sa zrazilo medzi ulicami Archelao di Mileto a via di Macchia Saponara v hlavnom meste Talianska. Dieťa bolo prevezené s vážnymi zraneniami na jednotku intenzívnej starostlivosti do neďalekej nemocnice so zástavou srdca, no o pár hodín prišla smutná správa, že mu lekári už nedokázali pomôcť. Matka (35) a sestra (3) malého Manuela sú hospitalizované v nemocnici, ich stav je zatiaľ vážny. Z nehody a usmrtenia je obvinený 20-ročný vodič, informovali talianske médiá. Vodič a spolujazdci v luxusnom SUV neutrpeli žiadne zranenia.

Schianto mortale a Roma, la sfida degli youtuber finisce in tragedia: muore un bimbo di 5 anni https://t.co/UwpCWjaBxH pic.twitter.com/iejr8wav9f — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) June 15, 2023

Bimbo morto in un incidente a Roma, le folli sfide degli youtuber: «Alla guida per oltre 50 ore». Chi sono i 4 ragazzi https://t.co/yuWDh2uK8c — Gazzettino (@Gazzettino) June 15, 2023

Osádku požičaného SUV tvorili štyria mladí ľudia, z ktorých niektorí sú súčasťou youtuberov The Borderline kanála, s niekoľkými stovkami tisíc sledovateľov na sociálnych sieťach. Provu hypotézou vyšetrovateľov je fakt, že mladí ľudia boli v aute rozptyľovaní mobilnými telefónmi alebo videokamerami a nevenovali dostatočne pozornosť cestnej premávke. Vyšetrovatelia zistili, že v čase nehody plnili mladíci nebezpečnú výzvu, 50 hodinové preteky bez prestávky. Jej etapy boli po častiach zverejňované na sociálnych profiloch mladíkov. Polícia im zaistila mobilné telefóny a nehoda zostáva naďalej predmetom vyšetrovania. Spoločnosť, ktorá prenajíma vozidlá, vyjadrila rodine úprimnú sústrasť.