Celý Západ bojuje proti nám! Unikli inštrukcie pre ruskú propagandu po ukrajinskej ofenzíve

„Kremeľ žiada propagandistov, aby neznižovali očakávania ohlásenej protiofenzívy Ukrajiny s podporou NATO a aby nehovorili, že Kyjev na protiofenzívu nie je pripravený. Provládne médiá by sa naopak mali zamerať na to, že západné krajiny dodávajú Kyjevu zbrane a všemožne podporujú Ukrajinu,“ cituje stránka Meduza z uniknutého dokumentu.

Ruská propaganda má aj pripravené ospravedlnenie v prípade, že sa Ukrajincom podarilo získať naspäť územia okupované Ruskom. Má tvrdiť, že Rusko nebojuje len proti Ukrajine ale proti celému Západu a že ide tak o nerovný súboj.

V prípade neúspechu ukrajinskej protiofenzívy tak hovoriť o skvelom úspechu ruskej armády. Naopak v prípade prehry kremeľská príručka radí hovoriť o statočnom vzdore vo vopredprehranom boji.

Manuál pre propagandistov tieť upozorňuje na to, aby médiá príliš neinformovali o investíciách na okupovaných územiach, ale radšej sa majú venovať investíciám v samotnom Rusku. Nie je tiež vhodné pripomínať zrušené slávnostné sprievody pri príležitosti víťazstva v druhej svetovej vojne.

Zabrániť demoralizácii

Podľa analýzy amerického think-tanku Institute for the Study of War (ISW) Kremeľ v minulosti ukrajinské úspechy vždy bagatelizoval. Napríklad ukrajinské protiofenzívy v Chersone a Charkove sa v ruských štátnych médiách takmer nespomínali.

Na fronte toto ticho spôsobilo extrémnu demoralizáciu ruských vojsk. Kremeľ tomu chce teraz svojou novou stratégiou zabrániť.