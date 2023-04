POZOR Známa značka, ktorej výrobky sa nájdu asi aj u vás doma, čelí škandálu: Jej púder mal spôsobovať rakovinu!

NEW BRUNSWICK - Reč je o výrobkoch spoločnosti Johnson & Johnson, ktorú žaluje niekoľko desiatok tisíc zákazníkov za to, že jej produkty obsahujúce mastenec spôsobujú rakovinu. Ten sa donedávna v kozmetickom priemysle používal, pár rokov je však už na zozname zdravie ohrozujúcich látok. Spoločnosť oznámila, že chce pristúpiť k vyrovnaniu, vinu si však nepripúšťa.

Spoločnosť tento týždeň uviedla, že súhlasí s vyplatením 8,9 miliardy dolárov tisíckam ľudí, ktorí tvrdili, že jej práškové produkty spôsobujú rakovinu. Tento návrh právnici žalobcov nazvali „významným víťazstvom“ v právnom boji, ktorý trval viac ako desaťročie, píše newyorktimes.com. Vyplácať by sa mali 25 rokov cez dcérsku spoločnosť, ktorá vyhlásila bankrot, aby to mohli zrealizovať. Medzi tými, ktorí spoločnosť žalujú, sú aj pozostalí po ľuďoch, ktorí mali zomrieť na niektoré druhy rakoviny v spojitosti s kozmetikou spoločnosti.

Ak by bola dohoda schválená, ukončila by sa dlhotrvajúca právna dráma, ktorá negatívne ovplyvnila imidž spoločnosti Johnson & Johnson. Jej detský púder, hoci nie je najpredávanejší, je jednou z najznámejších značiek spoločnosti a mnohí zo žalobcov tvrdili, že mastenec použitý vo výrobku bol kontaminovaný azbestom, známym karcinogénom.

Niektorí právnici zapojení do prípadov žalôb na spoločnosť sa však postavili proti vyrovnaniu. Jason Itkin, ktorého právnická firma sa zaoberá 10 000 prípadmi žien tvrdiacimi, že výrobky na báze mastenca vyrobené spoločnosťou im spôsobili rakovinu vaječníkov, povedal, že dohoda je „zlá pre obete“. Aj keď spoločnosť so svojím podaním uspeje, bude musieť presvedčiť dostatok žiadateľov, aby za tento plán vyrovnania hlasovali. „Aj keď 8,9 miliardy dolárov znie ako veľa peňazí, keď ich rozložíte, pre ľudí, ktorí trpeli, to vôbec nie je veľa,“ povedal Itkin.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Spoločnosť si vinu nepripúšťa

Spoločnosť tvrdí, že plán vyrovnania nie je uznaním viny. Erik Haas, celosvetový viceprezident spoločnosti pre súdne spory vo vyhlásení uviedol, že tvrdenia žalobcov „sú falošné a nemajú vedecké opodstatnenie“, ale trvalo by desaťročia to dokázať a ich vyriešenie by bolo mimoriadne nákladné. „Vyriešenie tejto záležitosti prostredníctvom navrhovaného plánu reorganizácie je spravodlivejšie a efektívnejšie, umožňuje včas odškodniť žiadateľov a umožňuje spoločnosti, aby sa aj naďalej sústredila na záväzok výrazne a pozitívne ovplyvniť zdravie ľudstva,“ povedal Haas.

Vedenie spoločnosti Johnson & Johnson už desaťročia vedelo o riziku vystavenia azbestu spojenému s výrobkami z mastenca vrátane detského púdra, ktorý sa začal predávať pred 129 rokmi. Po rokoch upozorňovania zo strany výskumníkov a vedcov začala spoločnosť v posledných rokoch čeliť záplave súdnych sporov. V roku 2020 spoločnosť oznámila, že prestane predávať detský púder na báze mastenca v Spojených štátoch. Tento rok plánuje ukončiť globálny predaj produktu a namiesto toho ponúka verziu s kukuričným škrobom.