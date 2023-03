Pri tuniskom pobreží sa prevrátila loď: Nezvestných je vyše 30 migrantov

TUNIS - V Stredozemnom mori pri tuniskom pobreží sa v piatok prevrátila loď s migrantmi. Nezvestných je 34 migrantov zo subsaharskej Afriky, informovala agentúra AFP. Loď sa na plavbu vydala vo štvrtok z oblasti tuniského prístavného mesta Sfax. Namierené mala do Talianska, uviedol hovorca súdu v meste Sfax s tým, že štyroch migrantov z prevrátenej lode sa podarilo zachrániť.

Ľudia nachádzajúci sa na palube lode dobrovoľníkom z mimovládnej organizácie Alarm Phone, ktorá spravuje tiesňovú linku pre migrantov v ťažkostiach, tvrdili, že údajná tuniská pobrežná stráž odmontovala lodný motor, niektorých pasažierov zbila a hodila do mora.

Hovorca tuniského súdu potvrdil, že loď prepravovala ľudí zo subsaharskej Afriky, ktorí v Tunisku žijú v strachu už asi mesiac — od prejavu tamojšieho prezidenta Kaísa Saída, v ktorom ich obvinil, že predstavujú demografickú hrozbu a sú zodpovední za nárast kriminality. AFP podotkla, že v Tunisku s 12 miliónmi obyvateľov žije približne 21.000 migrantov z iných častí Afriky, ktorí predstavujú 0,2 percenta obyvateľstva.

Prejav ľudskoprávne organizácie označili za rasistický a nenávistný

Po Saídovom prejave, ktorý ľudskoprávne organizácie označili za "rasistický a nenávistný", migranti hlásili nárast rasisticky motivovaných útokov. Mnohých prenajímatelia vysťahovali v obave z vysokých pokút alebo väzenia za prenájom nehnuteľností imigrantom. Viacerí z tých, ktorí v Tunisku načierno pracovali v stavebníctve a iných odvetviach, prišli o prácu. Tisíce ľudí sa obrátili na svoje veľvyslanectvá a žiadali, aby ich repatriovali, čo sa aj začalo diať.

Niektorí migranti prichádzajú do Tuniska študovať, mnohí však túto krajinu využívajú ako dočasnú základňu pre svoje pokusy dostať sa do Európy po mori. Európske vlády preto vyvíjajú na Tunisko tlak, aby prílev migrantov obmedzilo. Talianska pravicová premiérka Giorgia Meloniová v piatok varovala, že "vážne finančné problémy" Tuniska môžu vyvolať ďalšiu "migračnú vlnu" smerom do Európy. Potvrdila tiež zámer navštíviť Tunisko spolu s talianskym a francúzskym ministrom zahraničných vecí.

Meloniová zopakovala vyjadrenia šéfa zahraničnej politiky Európskej únie Josepa Borrella zo začiatku týždňa, keď upozornil, že Tunisku hrozí hospodársky kolaps, ktorý by mohol vyvolať nový prílev migrantov do Európy. Tuniská vláda tieto obavy odmietla. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tento týždeň vyzval, aby Tunisko urýchlene dosiahlo dohodu s Medzinárodným menovým fondom o finančnej pomoci.