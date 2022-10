Ďalšie zlé správy: Rapídny nárast cien palív, TOĽKOTO stojí benzín či nafta! Slová analytika nepotešia

Kým donedávna sa ceny benzínu pohybovali na úrovni 1,64 eura za liter a v prípade nafty priemerne 1,794 eura za liter, dnes je všetko inak. Prvá zmena oboch pohonných hmôt prišla ešte pred víkendom, kedy sa ceny pohli smerom nahor na 1,69 eura za liter benzínu a 1,809 eura za liter nafty na čerpacej stanici Slovnaft. A dnes, v stredu ráno na tabuliach už svietili nové, upravené ceny. Kým by niektorí dúfali, že by ceny mohli opäť klesnúť, opak je pravdou. Prišlo k rapídnemu zdražovaniu.

Aktuálne liter 95-oktánového benzínu na rovnakej čerpacej stanici stojí 1,715 eura za liter, čo je nárast o 2,5 centu. V prípade nafty to je nárast o 3 ceny na 1,839 eura za liter. Napríklad, na 50-litrovej nádrži to robí rozdiel 1,5 eura. V prípade čerpacích staníc Shell je cena benzínu aktuálne na úrovni 1,839 eura za liter nafty a 1,719 eura za liter benzínu. Na rakúskej OMV sú ceny najvyššie - a to 1,859 eura za liter nafty a 1,735 eura za liter benzínu.

Slová analytika nepotešia

Analytik J&T banky Stanislav Pánis predpokladá, že nás čaká rovnaký trend aj v najbližšom období. Zdražovanie sa však má týkať najmä cien nafty. "Pôjde o reakciu na fakt, že sa ceny ropy na komoditných trhoch odrazili zo septembrového deväťmesačného dna o viac, ako 10 percent. Stojí za tým rozhodnutie kartelu OPEC+ o znížení limitu ťažby o dva milióny barelov od novembra, blížiaci sa začiatok embarga na dovoz ruskej ropy a spracovaných ropných produktov (najmä nafty) po mori do EÚ, ako aj snaha o zastropovanie cien ruskej ropy, čo v konečnom dôsledku pri obmedzení ponuky bude tlačiť jej ceny nahor. Navyše, obchodníci kalkulujú aj s tým, že masívne rozpúšťanie amerických strategických ropných rezerv by sa mohlo výrazne spomaliť či dokonca ukončiť," vysvetlil pre Topky.sk

Ako dodal, vzhľadom na vývoj komoditného trhu sa dá očakávať, že ceny ropy budú atakovať aj trojciferné čísla. Jedným dychom však analytik dodáva, že ich výraznejšiemu rastu bude brániť zhoršujúci sa makroobraz svetovej ekonomiky, pričom Spojeným štátom americkým, ale aj Európskej únii hrozí recesia.

"Myslíme si, že ceny benzínov sa môžu priblížiť k 1,80 centov a nafta sa môže prehupnúť cez 1,90 centov, keď derivátový trh avizuje jej značný nedostatok a rastú rafinérske marže (inak povedané, veľkoobchodné ceny nafty rastú rýchlejšie ako cena samotnej ropy). Dopyt po nafte respektíve ľahkých vykurovacích olejoch zvyšuje blížiaca sa zima ako aj fakt, že mnohé výrobné podniky, ak je to technologicky možné, nahrádzajú drahý plyn práve týmito palivami," uzavrel Pánis.