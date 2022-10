Exriaditeľ CIA varuje Moskvu: Ak použije jadrovú zbraň, NATO zlikviduje celé ruské vojsko na Ukrajine

WASHINGTON - Bývalý riaditeľ CIA, americký generál vo výslužbe David Petraeus, varoval Rusko pred použitím jadrových zbraní. Ak by prezident Vladimir Putin takéto zbrane použil, NATO by mohlo zničiť všetky ruské jednotky a vybavenie na Ukrajine a Kryme, prípadne aj Čiernomorskú flotilu.

Petraeus v televízii ABC tiež zdôraznil, že o možnej odvete nehovoril s americkým bezpečnostným poradcom Jakom Sullivanom.

„Čisto hypoteticky, mohli by sme odpovedať kolektívnym úsilím pod vedením NATO, pri ktorom by sa odstránili všetky ruské konvenčné sily, ktoré vidíme a identifikujeme na bojisku na Ukrajine a tiež na Kryme, a každá loď v Čiernom mori,“ uviedol Petraeus.

USA by zasiahli, aj keby nešlo o útok na členský štát NATO. V takom okamihu sa spúšťa článok 5 Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. „Bolo by to také strašné, že musí prísť odpoveď - to nemôže zostať bez odpovede,“ uviedol generál vo výslužbe.

Šéf Kremľa je podľa Petraeusa zúfalý z posledných porážok, ktoré utŕžil na východe Ukrajiny. Dôkazom toho je vyhlásenie mobilizácie aj oznámenie o anexii štyroch častí Ukrajiny.

"Situácia na bojisku, ktorej čelí, je myslím, nezvratná," povedal generál pre televíziu ABC a dodal: „Žiadne zmätené mobilizácie, ktoré sa inak popísať nedajú, žiadny počet anexií, a dokonca ani žiadne množstvo zastrených jadrových hrozieb ho nemôže dostať z tejto situácie. Ani použitie taktických jadrových zbraní na bojisku to nezmení. V určitom okamihu to bude musieť byť uznané. V určitom bode budú musieť začať rokovania, a tie budú, ako povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, úplným koncom.“

Petraeus nezabudol pripomenúť, že jadrové hrozby Ruska je treba brať vážne.

Podľa republikánskeho senátora Marca Rubia je možné, že Putin by mohol zaútočiť na miesta, z ktorých prichádza na Ukrajinu vojenská pomoc, napríklad v Poľsku. Vyjadril sa tak pre televíziu CNN. Rubio sa najviac obáva útoku Ruska na niektorú krajinu NATO. Jedným z miest, ktoré by mohlo byť napadnuté je napríklad poľské letisko či iné miesto distribúcie vojenskej pomoci. Aliancia by musela na to zareagovať.

Rubio sa nechcel priamo vyjadriť, či Rusko naozaj pripravuje jadrový útok na Ukrajinu: „Samozrejme je dnes toto riziko pravdepodobne vyššie ako pred mesiacom.“

Pred samotným použitím jadrovej zbrani by však Rusko urobilo ešte nejaký krok. „Môže udrieť na niektorý z týchto logistických bodov. A tento logistický bod nemusí byť na Ukrajine. Pre nich je to oblasť, na ktorú sa zameriavajú najviac, pretože má taktický význam. A myslím, že to (Putin) považuje za menej eskalujúce. NATO možno nie.“

V takom prípade by sa totiž spustil článok 5 a Rusko by čelilo vojenskému konfliktu s celým NATO.