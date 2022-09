Česko čakajú komunálne voľby, môžu v nich voliť aj Slováci žijúci v ČR

"Miestne zastupiteľstvo má veľký vplyv na kvalitu života vo vašej štvrti," prihovára sa anglicky cudzincom vo volebnom spote pražský primátor Zdeněk Hřib. Expatov sa snažia osloviť viaceré politické strany najmä v Prahe. V českej metropole žije podľa dát Českého štatistického úradu (ČSÚ) viac ako 230.000 cudzincov, čo je približne tretina z ich celkového počtu v ČR. Slovákov žije v Česku podľa údajov ČSÚ takmer 115.000.

Do komunálnych volieb sa môžu zapojiť tí cudzinci, ktorí majú občianstvo členského štátu EÚ, dosiahli 18 rokov a majú na území Českej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. "Ak spĺňate tieto podmienky, môžete požiadať o zápis do zoznamu voličov (konkrétne do jeho dodatku) na obecnom úrade v mieste vášho bydliska," uvádza české ministerstvo vnútra. O zápis do zoznamu je možné požiadať osobne alebo písomne do stredy 16.00 h. Vzor žiadosti zverejnil rezort vnútra na svojej webovej stránke. Vypísanú a oskenovanú ju stačí zaslať na mailovú adresu miestneho úradu.

Prekážkou účasti vo voľbách je aj karanténa

Prekážkou účasti vo voľbách je okrem obmedzenia svojprávnosti a odňatia slobody aj to, ak sa osoba nachádza v karanténe. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek v pondelok ľudí vyzval, aby voliť nešli, ak majú ochorenie COVID-19. "Apelujem na všetkých, ktorí majú príznaky, aby zostali doma a neohrozovali nákazou ostatných občanov, najmä členov volebných komisií," uviedol minister. Vzťahuje sa to podľa neho aj na iné infekčné ochorenia. V senátnych a krajských voľbách v roku 2020 a rovnako aj vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2021 bolo možné voliť aj v karanténe, napríklad z auta. Tentokrát to však umožnené nie je.

Komunálne voľby sa v Česku uskutočnia v piatok 23. septembra od 14.00 do 22.00 h. Pokračovať budú v sobotu 24. septembra od 8.00 do 14.00 h. Svojich zástupcov si v rovnakom termíne budú Česi voliť aj do tretiny Senátu. Do týchto volieb sa cudzinci zapojiť nemôžu.