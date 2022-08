Záhadná choroba zabíja psy: Ľudia sú zúfalí, boja sa o svojich miláčikov! Existuje jedno riešenie

Veterinári si teraz začínajú byť istí, že v skutočnosti záhadná choroba, nie je až taká záhadná. Má ísť o bežný, ale za to vážný vírus - psí parvovírus. Ide o vírus, ktorý väčšinou postihuje šteniatka predtým, ako dostanú vakcínu. "Vieme, že sa pozeráme na psí parvovírus," cituje Washingtonpost Kima Dodda, riaditeľa veterinárneho diagnostického laboratória Michigenskej štátnej univerzity.

Obavy u ľudí vyvolali najmä správy z tohto mesiaca, že psy umierali do troch dní od prvých príznakov. Tie sú hlavne vracanie a krv v stolici. Testy však najskôr parvovírus nepotvrdili. Melissa FitzGerald, riaditeľka útulku pre zvieratá v okrese Otsego v severnom Michigane, uviedla, že väčšina psov s touto chorobou, ktorú útulok zaznamenal, bola mladšia ako 2 roky alebo boli staršia a prípady sa našli v severnej a strednej časti štátu. Podľa neoficiálnych správ sa infikovalo 15 až 20 zvierat, no presný počet nevedia.

Podľa riaditeľky útulku však zomrelo minimálne 20 psov s týmto vírusom v jej okrese. Prečo však testy ukázali negatívny výsledok? Rozdiel môže byť v testoch. Laboratórium Michigenskej štátnej univerzity používa vysoko presné PCR testy, no útulky a veterinárne klinika majú, podľa Dodda, tendeciu používať menej citlivé rýchle testy. Tie sú obzvlášť náchylné na falošné negatívne výsledky, najmä v neskorších štádiách infekcie, kedy boli testované mnohé zvieratá.

Cesta je očkovanie

Psí parvovírus je medzi psami vysoko nákazlivý a môže byť smrteľný. Existuje však niekoľko účinných vakcín, ktoré veterinári zvyčajne podávajú, keď má šťeňa niekoľko týždňov. Dodd povedal, že psom, ktoré boli doteraz v laboratóriu pozitívne testované, chýbala jasná história očkovania proti parvovírusu, vrátane pravidelného preočkovania.

Štátni úradníci preto vyzvali majiteľov psov, aby ich očkovali a ubezpečili sa, že šteniatka sú plne imunizované skôr, ako prídu do styku s inými zvieratami. Psy môžu vírus prenášať aj na srsti či labkách. Rovnako dôležité je, aby si majitelia po svojich miláčikoch upratovali exkrementy na prechádzkach. Kontaminované výkaly môžu totiž šíriť nebezpečné choroby. Aj napriek tomu, že psí parvovírus nie je nákazlivý pre iné zvieratá, či ľudí, podľa Dodda by to ľudia mali brať ako pripomienku, aby svojich psov pravidelne očkovali.