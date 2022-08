Šéfovia EÚ sa musia prebrať: Ceny elektriny lámu rekordy! Katastrofa už nastala, scenáre sú temné

Rusko v piatok oznámilo, že na konci augusta na tri dni preruší dodávky plynu Nord Streamom 1, ktorý prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a ktorý je pre dodávky ruského plynu do Európskej únie hlavnou trasou. Ruský štátny podnik Gazprom oznámil, že plyn od 31. augusta do 2. septembra potrubím prúdiť nebude kvôli údržbe.

Katastrofa už nastala

"Katastrofa už nastala," konštatoval Thierry Bros, ktorý sa na prestížnej parížskej vysokej škole politických vied Sciences Po zaoberá medzinárodnou energetikou. "Myslím, že hlavná otázka je, kedy sa vedúci predstavitelia Európskej únie preberú," dodal.

Jedno z doteraz najtemnejších varovaní predložil belgický premiér Alexander de Croo. Európa podľa neho môže čeliť až desiatim ťažkým zimám. To by znamenalo trvalý tlak na hlavné ekonomiky, tisíce domácností by sa tiež stretávali s problémami pri platení účtov.

Trh dáva politikom najavo, že náhradu nezaistili

Podľa českého ekonóma Lukáša Kovandu prudký nárast cien elektriny v Nemecku nad rekordných 700 eur za MWh svedčí o nepripravenosti politikov. "Cena plynu v EÚ sa tiež šplhá vyššie a vyššie závratným tempom, už skoro na 300 eur/MWh. Trh dáva politikom v EÚ najavo, že náhradu za ruské energie zatiaľ ani zďaleka nezaistili," napísal na Twitteri.

Elektřina v Německu na příští rok dále letí nezadržitelně vzhůru, nad rekordních 700 eur/MWh (1). Cena plynu v EU se též dere výš a výš závratným tempem, už skoro na 300 eur/MWh (2). Trh dává politikům v EU jasně najevo, že náhradu za ruské energie zatím ani zdaleka nezajistili. pic.twitter.com/0VvD6gJO0s — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 22, 2022

"Winter is coming ... táto zima bude krušná, elektrina (baseload) na 2023 len za dnešok pridala 25% na 700 EUR/MWh," skonštatoval ďalší český ekonóm David Marek. "Ak sa to nezmení, bude musieť byť vládna pomoc rádovo vyššia," skonštatoval.

Winter is coming ... tahle zima bude krušná, elektřina (baseload) na 2023 jen za dnešek přidala 25 % na 700 EUR/MWh, tj. více než 17 000 Kč/MWh (bez fixních poplatků). Jestli se to nezmění, bude muset být vládní pomoc řádově vyšší. — David Marek (@David_Marek) August 22, 2022

Európa je v neľahkej situácii

Obavy o ekonomiku stlačili kurz eura voči doláru na najnižšiu hodnotu za 20 rokov, teda od zavedenia jednotnej európskej meny vo fyzickej podobe. Inflácia v EÚ je pritom na maxime. Európa sa nachádza v neľahkej situácii. Do oficiálneho začiatku zimnej vykurovacej sezóny zostáva len niečo vyše mesiaca. Členské štáty sa snažia naplniť zásobníky, ale sú stále silne závislé od ruského plynu a akékoľvek ďalšie obmedzenie dodávok zo strany Ruska by mohlo viesť k dodávkam energií na prídel, uviedla agentúra Bloomberg. Slovensko je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka na zimu pripravené a plynu máme dostatok.

Aj ceny plynu lámu rekordy

Ceny zemného plynu v Európe pokračujú v raste. Dôvodom sú stúpajúce obavy, že nedostatok energií počas zimy tvrdo zasiahne ekonomiku regiónu. Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v utorok ráno na burze v Amsterdame zdražel až o 5,2 % a predával sa po 291 eura za megawatthodinu (MWh) po tom, čo v pondelok uzavrel na novom rekordnom maxime, informuje agentúra Bloomberg.

Na európskom trhu s energiami aktuálne dominujú obavy z dlhšieho zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1. Ruský koncern Gazprom v piatok (19. 8.) oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. Podľa expertov a politikov však existuje riziko, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.

Obmedzenie dodávok tiež ohrozuje snahy európskych vlád, čo najviac naplniť zásobníky pred zimou. Nestabilita a nespoľahlivosť dodávok z Ruska zvýšili dopyt po dodávkach z iných regiónov a spôsobili prudký nárast cien energií po celom svete. Ceny plynu v Európe sa môžu dostať až na 400 eur za MWh, ak sa dodávky cez Nord Stream 1 v septembri úplne zastavia, uviedol analytik spoločnosti Energy Aspects Leon Izbicki. Situácia okolo dodávok ruského plynu do Európy sa skomplikovala, keď Rusko vo februári zaútočilo na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Na trhu kvôli obmedzeným dodávkam plynu panujú obavy, či Európa dokáže v zime vyrobiť dostatok elektriny.