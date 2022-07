Tragický koniec dvoch horolezcov vo francúzskych Alpách: Zostali po nich dve deti! Ich príbeh trhá srdce

Marek Papoušek a Pavla Marečková z českého Žďáru nad Sázavou boli na dovolenke ve francúzskych Alpách. Poľa plánu sa mali vrátiť domov ešte v piatok minulý týždeň, no nestalo sa tak. Rodina preto po nich vyhlásila pátranie, počas ktorého sa síce našlo ich auto, ale telefóny mali vypnuté. Nik tak netušil, čo s nimi je. Doma na ich príchod netrpezlivo čakali dve dcéry.

Archívne VIDEO Dramatické zábery z Malého Kežmarského štítu: Padajúce kamene! Jasná výzva horských záchranárov

Marek učil na Strednej zdravotníckej škole a Vyššej odbornej škole zdravotníckej Žďár nad Sázavou. Podľa portálu Blesk.cz bol medzi žiakmi veľmi obľúbený. S prosbou o pomoc v pátraní po dvojici sa preto obrátili na širokú verejnosť. Vysvetlili, že dvojica sa mala vrátiť domov ešte minulý týždeň, no akoby sa po nich zľahla zem. „Do Česka sa nevrátili, telefóny majú nedostupné a nikto o nich nič nevie. Rodina aj my, študenti, o nich máme veľký strach,“ napísali.

‼️‼️ PROSÍME O POMOC ‼️‼️ Náš milovaný učitel se měl minulý pátek vrátit se svojí ženou z francouzských Alp. Do Čech se... Posted by Zuzana Librová on Tuesday, July 26, 2022

Najväčším problémom však je, že nik netuší, akú trasu mali vo francúzskych Alpách naplánovanú. Ešte v utorok 19. júla mali byť videní v Národnom parku Ecrins, odvtedy však informácie o nich ustali. Pátranie pokračovalo až do štvrtka, kedy sa podarilo dvojicu nájsť. Avšak, nie so šťastným koncom.

Obaja zahynuli

Polícia vo Francúzsku našla telá dvojice nezvestných Čechov zo Žďáru nad Sázavou. Informovala o tom dnes francúzska stanica BFM TV. Policajti ich objavili vo štvrtok okolo poludnia. Úmrtie podľa denníka potvrdila aj regionálna prokuratúra. Ministerstvo zahraničných vecí ČTK bez bližších informácií potvrdilo, že vo Francúzsku zomreli dvaja českí občania. Päťdesiatštyriročný Papoušek a o tri roky staršia Marečková boli od 25. júla tiež uvedení v českej databáze nezvestných osôb. Dnes popoludní už ich mená v zozname uvedené neboli.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Z. L. Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Z. L.

Vyšetrovatelia už v stredu večer podľa BFM TV objavili cepíny a trekingové palice v ľadovci na hore Barre des Écrins vo francúzskych Alpách, ktoré podľa všetkého patrili nezvestným horolezcom.

"Pátranie pokračovalo dnes ráno a pár bol nájdený na dne zhruba 30 metrov hlbokej trhliny na severnej stene Barre des Écrins vo výške zhruba 3900 metrov. Vyšetrovanie sme preklasifikovali ako pátranie po príčine úmrtia. Pár bol vo chvíli nehody priviazaný lanami," uviedol podľa BFM TV prokurátor Florent Crouhy.

Galéria fotiek (6) Zdroj: wikipedia

Barre des Écrins je najvyššia hora Dauphinéských Álp, masívu ležiacom okolo 170 kilometrov severne od juhofrancúzskej Marseille, pri hraniciach s Talianskom. "Môžeme potvrdiť, že vo Francúzsku došlo k úmrtiu dvoch českých občanov. S ohľadom na rodinu nebudeme poskytovať ďalšie podrobnosti," oznámila zástupkyňa tlačovej hovorkyne ministerstva zahraničia Mariana Wernerová. Dopoludnia Wernerová uviedla, že ministerstvo o prípade nezvestnej dvojice vie a českí diplomati intenzívne spolupracujú s miestnymi záchrannými zložkami.

Čo na to kolegovia horolezci?

K tragickej udalosti sa vyjadrili aj dvaja horolezci - Jan Trávníček a Radek Jaroš. Podľa ich slov je pohyb v oblasti ľadovcových trhlín mimoriadne nebezpečný. „Ja osobne mám ako horolezec najväčší strach a rešpekt práve z ľadovcových trhlín a lavín,“ povedal pre portál Blesk horolezec Radek Jaroš. Podľa jeho slov sú najzradnejšie práve tie trhliny, cez ktoré prechádza tzv. snehový most. A to z dôvodu, že niekedy môže byť na ňom aj niekoľko metrov snehu, inokedy, naopak, len pár centimetrov. A to je veľký problém.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Jaroš rovnako priblížil, ako sa podľa neho nešťastie stalo. „Veľmi záleží na tom, ako je človek istený, prípadne, ako obaja išli. Mohlo se stať, že napríklad správne nedodržali metodiku pohybu v takýchto oblastiach a na trhlinu vstúpili spoločne a tá sa s nimi mohla pretrhnúť,“ uvažuje.

Podobný názor vyjadril aj Trávniček. Ten považuje pohyb dvoch horolezcov v takýchto úsekoch za nešťastný a podľa jeho slov je nutné, aby sa horolezci v problematických úsekoch vo väčších skupinkách. „Ľadovcové terény sú pre dvojice osôb nie veľmi dobrý nápad. Vo dvoch si do podobného terénu dovolí ísť väčšinou iba naozaj skúsený horský vodca. V prípade, ak sú dvaja a trhlina se pretrhne, je veľká šanca, že spadnú do trhliny bohužiaľ obaja. Je lepšie chodiť v takýchto situáciách vo väčších skupinkách. Vtedy totiž existuje väčšia šanca, že horolezca, ktorý spadol či sa pošmykol, dokáže zvyšok skupiny zachytiť,“ približuje Trávníček.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Na tragédiu reagoval aj jeden z Papouškových študentov. "Najhorší scenár sa naplnil. Toto bol ten najlepší učiteľ, ktorého som kedy poznal - športovec telom aj dušou. Stále mám v živej pamäti, ako nás na lyžiarskom výcviku predchádzal sem a tam. Obdivovali sme ho," napísal na sociálnej sieti s tým, že rodine a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť.