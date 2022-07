Zeman sa ospravedlnil izraelskému prezidentovi za ministra Lipavského

Zeman počas spoločného vystúpenia pred médiami uviedol, že dostal protestné listy od predstaviteľov Židovskej obce v Prahe a tiež od členov Česko-izraelskej spoločnosti priateľstva. Tí podľa jeho slov nesúhlasia s protiizraelskými postojmi českého ministra zahraničných vecí. "Chcel by som sa preto ako hlava českého štátu za tento postoj ospravedlniť," vyhlásil Zeman.

Komisia Rady OSN pre ľudské práva vo svojej nedávnej správe označila za hlavnú príčinu napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi izraelskú okupáciu. Izrael správu kritizoval ako nevyváženú a postavenú iba na palestínskych zdrojoch. Správu odsúdilo celkovo 22 krajín vrátane USA, ale aj Maďarska či Rakúska. České ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti vyhlásilo, že svoj postoj vyjadrilo už vlani, keď hlasovalo proti zriadeniu komisie.

Český prezident vyjadril nádej

Český prezident na stretnutí so svojím izraelským partnerom tiež vyjadril nádej, že spolupráca oboch krajín by sa mohla rozšíriť napríklad v oblasti obrany či technológií. Z hľadiska technologickej vyspelosti je Izrael podľa Zemana na vysokej úrovni. Herzog sa poďakoval Zemanovi za podporu Izraela aj na medzinárodnom fóre a označil ho za dôležitého spojenca. Myšlienku presunu českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, ktorú Zeman presadzuje, označil Herzog za ďalší prejav spoločného priateľstva.

"Už niekoľko desaťročí sú Česko a Izrael skutočnými partnermi, ktorí sa navzájom učia, ktorí sa navzájom podporujú a sú si oporou," povedal izraelský prezident. Pripomenul, že Židia si pamätajú podporu od Československa v čase zakladania štátu Izrael. Aj vďaka tomu sa podľa neho darí zlepšovať spoluprácu medzi krajinami. Českému prezidentovi potom udelil najvyššie vyznamenanie – Medailu prezidenta štátu Izrael.

Izraelský prezident pricestoval do Prahy spolu s manželkou, s ktorou predpoludním navštívil Starý židovský cintorín a stretol sa s členmi židovskej komunity. Popoludní sa podľa servera iDNES.cz uskutoční rokovanie národných delegácií a neskôr sa Herzog stretne aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou, šéfom Senátu Milošom Vystrčilom a tiež s premiérom Petrom Fialom.