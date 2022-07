Francúzsko počíta s úplným zastavením dodávok plynu z Ruska: Je to najpravdepodobnejší scenár

Francúzsko nepatrí medzi krajiny s vysokou závislosťou od ruského plynu. Rusko sa na celkovom dovoze plynu do Francúzska podieľa približne 17 %. Napriek tomu vláda pripravuje núdzový plán. Prípadné úplné odstavenie od dodávok plynu z Ruska by totiž aj Francúzsku teraz skomplikovalo situáciu, keďže krajina závislá od produkcie elektriny z jadra má veľký počet reaktorov mimo prevádzky. "Myslím si, že totálne zastavenie dodávok plynu z Ruska je reálne možné a my sa na tento scenár musíme pripraviť," povedal Le Maire na okraj podnikateľskej a ekonomickej konferencie v juhofrancúzskom Aix-en-Provence.

Galéria fotiek (2) Francúzsky minister financií Bruno Le Maire

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori

Zníženie energetickej spotreby zo strany firiem a domácností

"Bolo by totálne nezodpovedné takýto vývoj situácie ignorovať," dodal po tom, ako uviedol, že úplné zastavenie dodávok ruského plynu považuje za "najpravdepodobnejší scenár". Podľa ministra by v prvej fáze výpadok ruského plynu riešili znížením energetickej spotreby zo strany firiem a domácností. Vláda okrem toho skúma, pri ktorých spoločnostiach by bolo možné pristúpiť k nútenému obmedzeniu výroby.