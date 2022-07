Núdzový plán EÚ pre prípad, že Rusko preruší dodávky plynu: Kúrenie v domácnostiach max. na toľkoto stupňov!

BRUSEL - Zatiaľ čo Európa úzkostlivo sleduje údržbu ruského plynovodu Nord Stream 1, Brusel už plánuje núdzový stav. Návrh núdzového plánu Európskej komisie stanovuje, že verejné budovy, kancelárie a komerčné budovy by sa mali od jesene vykurovať maximálne na 19 stupňov. Vzhľadom na blížiacu sa plynovú krízu by hospodárstvo a spotrebitelia v Európskej únii mohli čeliť významným opatreniam na úsporu energie.

"Keď budeme okamžite konať, môžeme znížiť účinky náhleho prerušenia dodávok plynu o tretinu," uvádza sa v texte, ktorý má k dispozícii nemecká tlačová agentúra DPA a cituje z nej krone.at. Momentálne existuje značné riziko, že Rusko tento rok zastaví dodávky plynu do Európy.

Výzva na menšiu spotrebu

Spoločnosti, ktoré dokážu nahradiť plyn, by podľa nich mali znížiť svoju spotrebu. Cieľom je chrániť odvetvia, ktoré sú obzvlášť dôležité pre dodávateľské reťazce a konkurencieschopnosť. Domácnosti by tiež mali dobrovoľne začať šetriť na spotrebe. "Každý môže ušetriť plyn," píše komisia.

Domácnosti majú prioritu

Existujúce pravidlá stanovujú, že v prípade nedostatku plynu by mali prednosť napríklad domácnosti a nemocnice. Ak bude však výroba elektriny ohrozená, krajiny by mohli presadiť prednostnú dodávku elektriny z plynových elektrární pre určitých chránených odberateľov. Plán sa môže ešte zmeniť a očakáva sa, že bude oficiálne predstavený budúcu stredu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Simulácie regulačného úradu ENTSO-G podľa textu ukázali, že zastavenie dodávky v júli by znamenalo, že zásobníky plynu by sa nestihli dostatočne naplniť a že v zime a v budúcom roku by mohol byť plynu nedostatok. Ak by došlo k prerušeniu v októbri alebo neskôr, hrozilo by menšie riziko pre zimný dopyt. Potom bude však menej času na reakciu. Dôsledky pre členské štáty závisia od ich závislosti od ruského plynu. Slovenský minister hospodárstva Richard Sulík nedávno oznámil, že Slovensku sa podarilo zásobníky naplniť na 49 percent a máme tak zabezpečenú zimnú vykurovaciu sezónu do marca 2023.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Množstvá dodávok sú už drasticky znížené

Podľa Komisie sa dodávky plynu z Ruska už drasticky znížili. Celkovo sú toky plynu teraz podľa návrhu nižšie ako 30 percent priemeru za roky 2016 až 2021. To viedlo k historicky vysokým cenám energií a podnietilo infláciu. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia zlepšila. Je pravdepodobnejšie, že sa zhorší.